GDP成長創28年新低　陸官媒喊話：中國經濟不會「失速」

▲ 大陸2018年GDP成長率創1990年以來新低 。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家統計局日前公布2018年，全國國內生產總值（GDP）年增率為6.6%，雖完成6.5%的設定目標，但創下1990年以來新低，以致外界開始檢視面對貿易戰等外部衝擊下，大陸經濟發展的穩定性，為此官媒《人民網》今日刊文對海內外信心喊話，表示「中國經濟不曾失速，也不會失速」。

大陸《人民網》今日刊出署名網評，指出回看2018，展望2019，「中國經濟不曾『失速』，也不會『失速』」，信心永遠比黃金更重要。

▲大陸官媒認為，信心永遠比黃金更重要。（圖／CFP）

文章首先強調，按總量計算，2018年為大陸經濟總量首次突破90兆元大關，且GDP成長率6.6%完成預期發展目標，經濟成長對世界經濟成長的貢獻率接近30%，持續成為世界經濟增長最大的貢獻者，因此總體來看，保持了「總體平穩、穩中有進」的發展態勢。



但評論也坦言，這是攻堅克難、來之不易的一年。認為大陸經濟發展從穩中求進，到堅持推動高質量發展，建設現代化經濟體系，從深化市場化改革、擴大高水平開放，到打好三大攻堅戰，激發微觀主體活力，推行一系列穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險活動。

因此文章細數2018年惠民政策成果，包括抗癌藥醫保准入、網路提速降費、房住不炒原則、個稅改革等，認為在包括國際貿易保護主義興起、大宗物品價格劇烈波動、全球投資和金融市場動盪下，雖國內經濟下滑壓力增大，但「長期穩中向好的總體勢頭沒有改變」。

文章總結，這是穩中有變、穩中有進的一年。表示在國際貨幣基金組織亦下調全球經濟成長預期下，中國依然是世界經濟成長的強勁引擎，呼籲各國展開多邊合作，共同應對挑戰。