上海宋慶齡故居紀念館「鮮花當門票」　6公尺長螢幕促遊客互動

▲上海宋慶齡故居紀念館。（圖／中新社）



大陸中心／綜合報導

歷經近一年的保護性修繕，上海宋慶齡故居紀念館27日以「鮮花代門票」方式開放參觀。此外，2019年1月27日也是宋慶齡的誕辰126周年紀念日，紀念館增設6公尺長的超大數字互動螢幕，用於展示宋慶齡生平，修繕後的故居紀念館開放時間為每周二至周日。

▼上海宋慶齡故居紀念館「以鮮花代門票」。（圖／中新社）



據《中新社》報導，上海宋慶齡故居是中國重點文物保護單位，故居紀念館占地面積4830平方公尺，曾先後於1990年和2006年進行兩次全面修繕；12年後，經上級管理部門批准，紀念館在2018年時閉館實施保護性修繕工程。

報導指出，文物的唯一性、不可替代性和破壞過程的不可逆性，使得此次修繕工程的意義超出了一般的建設工程；本次修繕工程堅持「修舊如故、以存其實」的原則，尊重文物建築的歷史、科學和藝術價值，以文物保護為前提和目的。

▼宋慶齡為孫中山在中國的第二任正式妻子，此次修繕工程堅持「修舊如故、以存其實」的原則。（圖／中新社）



據報導，修繕過程中，上海市建築科學研究院架設健康監測系統，對主輔樓的變形進行實時監測，主要解決了包括主樓傾斜、不均勻沉降和輔樓傾斜等問題；同時本次修繕重點還就主樓室內空間格局和裝飾式樣、材質、工藝等按原貌予以維護維修，配套升級空調系統、安保弱電以及院內附屬設施，對故居實施更好的有效管理和利用，使真實性、完整性都得到了有效保護和傳承延續。

▲遊客能透過6公尺長超大螢幕與文物進行面對面的互動接觸。（圖／中新社）



另外，紀念館在公共服務設施功能方面也提升及改善了許多，報導指出，觀眾除了可以通過官方網站在線預約和查詢參觀講解、教育活動、主題宣講、紀念儀式等活動外，遊客中心還增設了6公尺長的超大數字互動螢幕，用於展示宋慶齡的生平；觀眾能透過超大數字互動螢幕與文物進行面對面的互動接觸；超大螢幕以圖片、文字、影片、3D模型等多種形式展示藏品，可滿足多人多點同時搜索、縮放、按讚、下載等操作。據了解，修繕後的上海宋慶林故居紀念館開放時間為每周二至周日。