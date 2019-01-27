翁園囝仔同騎獨輪千里環島　桃獨輪同好熱情陪騎

▲11名翁園囝仔騎獨輪千里環島，抵桃園觀音區富林國小。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

騎獨輪環台千里，堅持與毅力是前進的動力。高雄市大寮區翁園國小，喜愛獨輪車運動的11名「翁園囝仔」，同騎獨輪展開為期13天的千里環島旅程，27日抵桃園，桃園市獨輪車委員會主委曾文敬親率20名同學陪騎桃園段，沿途許多汽機車駕駛經過，不是豎大姆指就是高喊加油，小朋友們也開心回應：謝謝。

桃園市獨輪車委員會主委曾文敬說，高雄市大寮區翁園國小，推廣獨輪車已有6年之久，是各項獨輪車賽事的常勝軍，他們在2018年3月曾成功挑戰高雄到墾丁2天100公里的路騎後，學生們又提出挑戰千里環島的構想。校方及老師、家長為幫助學生圓夢，也全力支持這項壯舉。

▲桃園市獨輪車委員會主委曾文敬（右），歡迎翁園囝仔騎獨輪千里環島抵桃。▼曾文敬帶領桃園獨輪同好熱情陪騎。（圖／曾文敬提供）

帶隊的翁園國小郭克偉老師說，這趟環島之旅11位參加同學，分別就讀國小四年級到國中二年級，以逆時針方向環島一周，全程約1,000公里，將以13公里時速，每天騎70到80公里路程，須花13天時間完成。同學們於1月20日出發，預定2月1日返回學校。為因應可能碰上的濕冷氣候，小朋友出發前作足心理準備。

「翁園囝仔獨輪．千里環島」活動，27日抵桃園，桃園獨輪同好到場熱情陪騎，翁園國小家長會長李皇甫也專程從高雄到桃園關心。郭克偉老師說，翁園囝仔獨輪千里環島行今天是第8天，沿途遇到逆風、陡陂，往往比預定抵目的時間稍晚，這幾天雖有小朋友腳踝受傷，但總是略作休息後，堅持同行，不願輕言放棄！

老師和家長以及小朋友們也都相信，透過騎乘獨輪車認識家鄉的山河海，挑戰體能極限，將留下永恆的回憶。