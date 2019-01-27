暢談「孟晚舟案」干預司法！杜魯道宣布：加拿大駐中國大使下台

▲加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）26日表示，他25日晚上要求並接受了麥家廉（John McCallum）辭去加拿大駐中國大使的職務。該聲明中未提及原因，但由於麥家廉近日一再就「孟晚舟案」發表親中的言論，外界認為應該就是這些「政治不正確」的言論引起議論。

麥家廉自22日以來，陸續公開評論中國華為公司創辦人任正非的女兒孟晚舟的詐欺案件，由於該事件引起加拿大和中國的關係緊張，但麥家廉卻不替自己所屬的國家政策著想，反而頻頻向中國獻上策略、幫助「解套」，引起加拿大各方強烈抨擊，甚至破壞了政府一再聲稱對此案「零干預」立場。

加拿大輿論反彈，各方甚至建議杜魯道應該撤換麥家廉，以澄清政策立場。杜魯道曾表示，現在換人無法解決問題，也無法讓2名在中國被捕的加拿大人更快獲釋。不過面對麥家廉持續發表「放棄孟晚舟」言論，杜魯道決定「劃清界線」。

杜魯道表示，麥家廉在這將近20年來持續為加拿大人服務，多年來也在內閣擔任過多個職位，包括國防部長、退伍軍人的事務部長等，尤其在他擔任移民難民和公民事務部長期間，接受了3萬9500多名敘利亞難民，激勵了加拿大人。」

「我感謝他和他的家人，過去多年來的服務。」杜魯道表示，他要求並接受了麥家廉辭去加拿大駐中國大使的職務，立即生效，並由加拿大駐中國大使館公使倪杰民（Jim Nickel）擔任代理大使。