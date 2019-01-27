　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

暢談「孟晚舟案」干預司法！杜魯道宣布：加拿大駐中國大使下台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）26日表示，他25日晚上要求並接受了麥家廉（John McCallum）辭去加拿大駐中國大使的職務。該聲明中未提及原因，但由於麥家廉近日一再就「孟晚舟案」發表親中的言論，外界認為應該就是這些「政治不正確」的言論引起議論。

麥家廉自22日以來，陸續公開評論中國華為公司創辦人任正非的女兒孟晚舟的詐欺案件，由於該事件引起加拿大和中國的關係緊張，但麥家廉卻不替自己所屬的國家政策著想，反而頻頻向中國獻上策略、幫助「解套」，引起加拿大各方強烈抨擊，甚至破壞了政府一再聲稱對此案「零干預」立場。

加拿大輿論反彈，各方甚至建議杜魯道應該撤換麥家廉，以澄清政策立場。杜魯道曾表示，現在換人無法解決問題，也無法讓2名在中國被捕的加拿大人更快獲釋。不過面對麥家廉持續發表「放棄孟晚舟」言論，杜魯道決定「劃清界線」。

杜魯道表示，麥家廉在這將近20年來持續為加拿大人服務，多年來也在內閣擔任過多個職位，包括國防部長、退伍軍人的事務部長等，尤其在他擔任移民難民和公民事務部長期間，接受了3萬9500多名敘利亞難民，激勵了加拿大人。」

「我感謝他和他的家人，過去多年來的服務。」杜魯道表示，他要求並接受了麥家廉辭去加拿大駐中國大使的職務，立即生效，並由加拿大駐中國大使館公使倪杰民（Jim Nickel）擔任代理大使。

ET快訊
暢談「孟晚舟案」干預司法　加拿大駐中國大使被革職
即／國1民雄路段「6車撞一團」　1人無生命跡象、2輕傷

關鍵字：杜魯道,孟晚舟,孟晚舟案,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

暢談「孟晚舟案」干預司法！杜魯道宣布：加拿大駐中國大使下台

川普推特語錄／21天很快就過完了　我們就是要邊境築牆啦

逼川普讓步重開政府…裴洛西就靠「一招」反制　粉碎他的築牆夢

加拿大駐中國大使「再談孟晚舟案」：若美國放棄引渡就好了

東京6藥廠＋1報社收「氰化鉀毒信」！　恐嚇將劇毒偽藥流入市面

飛機相撞直升機…墜毀阿爾卑斯山冰河　失蹤找到了「慘釀7死」

慧眼看天下／領袖面對面　前總統馬英九暢談兩岸關係　

女醫學生活活凍死！忘帶28元車費　司機狠丟包「零下20℃」荒野

快訊／哥倫比亞發生規模5.6強震　震源深度10公里

慧眼看天下／黃寶慧與領袖面對面　專訪前總統馬英九暢談兩岸議題

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

許莉潔《最寂寞的時候》大獲好評　小宇當場邀合作「我是認真的」

暢談「孟晚舟案」干預司法！杜魯道宣布：加拿大駐中國大使下台

川普推特語錄／21天很快就過完了　我們就是要邊境築牆啦

逼川普讓步重開政府…裴洛西就靠「一招」反制　粉碎他的築牆夢

加拿大駐中國大使「再談孟晚舟案」：若美國放棄引渡就好了

東京6藥廠＋1報社收「氰化鉀毒信」！　恐嚇將劇毒偽藥流入市面

飛機相撞直升機…墜毀阿爾卑斯山冰河　失蹤找到了「慘釀7死」

慧眼看天下／領袖面對面　前總統馬英九暢談兩岸關係　

女醫學生活活凍死！忘帶28元車費　司機狠丟包「零下20℃」荒野

快訊／哥倫比亞發生規模5.6強震　震源深度10公里

慧眼看天下／黃寶慧與領袖面對面　專訪前總統馬英九暢談兩岸議題

LV 2019秋冬系列超狂！「霓虹球鞋+發光提袋」隱藏單品讓人好想要

連Discovery都來蹲點採訪　他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

【法塔羅】1/28-2/3　金牛感情缺乏激情、水瓶職場人際順風

快訊／國1民雄段連環車禍！「6車撞一團」　1人無生命跡象、2輕傷

劉懿庭營養師／維持心血管健康該怎麼吃？

拿500贊助年菜！「小氣鬼姨丈」爆嗑30隻蝦…火鍋喇水泥　外婆神回狂讚

《花不棄》林依晨嫩回18歲！2招學會「逆齡少女感」穿搭

暢談「孟晚舟案」干預司法！杜魯道宣布：加拿大駐中國大使下台

男子疑性侵傳播妹遭斷2指　警方速逮7兇嫌歸案

《惡靈古堡2重製版》製作人：2代長短剛剛好 3代有機會重製

法鬥「嬌喘」討球媽聽了也尷尬 氣音哭聲超害羞...網：模仿誰

國際熱門新聞

女醫學生忘帶車費　司機丟包凍死

順毛南韓歐巴台灣理髮初體驗　秒..

孩子先天缺陷　媽忍痛墮胎卻被批

逼川普讓步　裴洛西就憑「一招」

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美..

東南亞「嫖屍文化」能招財轉運？

加拿大駐中國大使　再談孟晚舟案

5歲男童緊抱母棺材入睡網心碎！

飛機撞直升機墜毀冰河　7死2傷

21歲媽被撿屍　4男輪流性侵致..

失蹤3天生還！3歲童：「熊麻吉..

川普：21天很快就過完了

「初戀臉大眼妹」真面目驚呆網友

懷孕會傳染！6名護士同時成孕婦

更多熱門

相關新聞

川普：21天很快就過完了

川普雖然勉強向民主黨低頭，同意短暫重啟政府3周，但他今天仍在推特重申「邊境建牆，犯罪必亡」口號，語帶威脅指出又有8000人規模的大篷車正朝邊境進發，並稱短短21天協商期很快就會過去，宣稱一定會取得築牆經費。

逼川普讓步　裴洛西就憑「一招」

阿富汗戰爭有望終結　塔利班將與美談判

加大使「政治不正確」收回對孟晚舟支持

失蹤3天生還！3歲童：「熊麻吉」保護我

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

SJ來台見這點變了：有點失望！

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

離婚4月鄭人碩認追小薰！

9縣市10℃低溫夜襲　暗黑冷空氣肆虐

女醫學生忘帶車費　司機丟包凍死

Nike推「球鞋身分證」抵制假貨商

2小狗和眼鏡王蛇狠瞪　意外被保護

馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手指」

「馬祖海龍王」毛守義過世　享壽90歲

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉翻

12星座「超害羞舉動＝愛上妳了」

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面