「正職師」狂休6年「90萬薪水照領」　校方「嘸人教書」急尋外聘

▲白老師不上班還爽領人民幣20萬元，曠職期間逼得學校得外聘老師教課。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

為了調查到底有誰「拿了錢不做事」，瀋陽市紀委監委日前展開了整治「吃空餉」的專案型動。行動總共揪出11人，其中竟有一名白姓教師，從2013年3月開始到2018年6月，連續75個月沒有上班，照領人民幣20萬元（約新台幣90萬元）的薪水，事件曝光後，才遭到解聘並繳回所有薪資。

▲法庫縣職業中等專業學校老師「吃空餉」。（圖／翻攝自新浪新聞）

綜合陸媒報導，瀋陽市法庫縣職業中等專業學校除了有白老師被揪出，另外還有一名王老師，2014年以「回家照顧病重母親」為由，向學校請了一個月的假，期滿之後仍沒回到學校銷假，甚至直接「搞失蹤」，直到2015年被校方停發薪水後才現身「討錢」。雖然學校拒絕給薪，但這位王老師仍霸佔學校教師「正職職缺」。直到瀋陽市紀委監委發現問題後，經由教育主管部門批准，才終於解聘王老師。

▲瀋陽市紀委監委展開打擊「吃空餉」行動。（圖／翻攝自新浪新聞）

法庫縣職業中等專業學校是一家市屬全日制中等專業學校，因為有部分「在編老師不在崗」，學校得花錢外聘老師以解決師資不足的問題。「在編老師不上班，卻能每個月爽領薪水」的荒謬情況，不僅增加學校壓力，還讓正常上班的老師們心裡非常不平衡。

瀋陽市紀委監委消息指出，法庫縣職業中等專業學校的「吃空餉」問題並非個案，截至目前，類似的情況總共揪出了11人，其中解聘6人、薪水停發3人；繳回已發薪水2人、遭到中共黨紀處分2人，挽回的財政損失超過20萬元人民幣，其中，白老師佔了9成以上。