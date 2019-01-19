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教材難買！媽跑7間店...孩期末整包帶回　原因曝光她超辛酸

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▲▼ 果凍粉學期末原封不動帶回 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲辛苦買到的果凍粉，學期末原封不動被孩子帶回 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

為配合孩子學校的活動，「準備材料」是許多家長們的夢魘之一，尤其若是遇到很難買的，真的會傷透腦筋。一位媽媽日前就在臉書抱怨，為了幫孩子準備「果凍粉」，她連續跑了7、8間店才買到，沒想到學期末時孩子卻原封不動地帶回家，背後原因曝光後，讓她傻眼又無言。這篇貼文也引起父母們的共鳴，紛紛表示「媽媽真的難當」、「白忙一場了QQ」。

一位媽媽在臉書社團「爆怨公社」中發文表示，學期中的時候，因為自然課的需要，老師希望家長買「果凍粉」讓孩子帶到學校，當時她努力跑了7、8間店，好不容易才買到。沒想到到了學期末整理東西時，孩子竟然原封不動地把果凍粉帶回家，原因竟是因為「老師發現果凍粉太難買，所以活動取消」，讓她非常傻眼。

原po回應說，果凍粉乍看之下很常見，很多超市或量販店都有賣，但當初就不知道為什麼很多間都缺貨，只有布丁粉，最後終於在某間高級超市買到。她也學到教訓表示，「下次我應該買兩份，一份塞給老師，這樣他就不會取消了。」

▲▼ 果凍 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲果凍 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網友們笑翻表示，「老師表示：因為我也買不到！所以沒有教材可以示範，故而取消」、「這個其實不好吃耶，有買過，結果全家都嫌棄」、「我家小孩也是學校活動所以要買，結果附近有賣的都賣完了（被其他人買走，剛好庫存又不多）」、「媽媽整個白忙一場」、「烘焙材料行很多」、「 我們是自然老師準備耶」。

還有家長指出這是「 三年級的自然課，教溶解的章節」，並且建議原po既然都帶回家了，不如就在家裡分別用冷、熱水陪孩子做實驗，還可以根據不同水量測果凍的軟硬度，如此就不會白費媽媽當初的辛苦了。

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關鍵字：果凍粉,溶解,家長,小孩,老師,爆怨公社

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