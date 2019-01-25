學測國文試題重「思辨能力」　解題老師：驚嚇指數度低

▲國文老師強調，學生思辨能力很重要。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

學測今（25日）登場，台北市高中國文科教師團隊在第2考科國文後說明，今年學測試題非常穩健，且平易近人，將國文考科視為語文工具的傾向鮮明，命題設計很符合即將上路的108新課綱素養導向的精神，落實情境化，跟去年試題相比明顯簡單，很生活化，驚嚇指度低，只是素材不難，但選項判讀具邏輯性，考生不能亂猜，思辨能力非常重要。

教師團隊表示，這次試題生活情境明顯增加，題目設計接近日常生活經驗，如28至30題馬世芬的樂評跨越流行音樂與歌詞文學，此外，閱讀理解題也大量出現，42題中佔了23題，考題延伸到第5冊，這些都揭開了未來教學現場的新挑戰。今年也沒有應用文、現代詩、現代小說，及學生最怕的詩文填空、詩文重組。

▲台北市國文教師團隊認為，今年試題生活化，但具邏輯性，答題要很小心。（圖／記者許展溢攝）

建國高中老師周杏芬指出，去年試題偏學術性，和這次相比雖然明顯簡單，生活化、素材不難，但具有邏輯性，尤其有多題跨領域題目，判讀上須特別注意， 答題要很謹慎，不能亂猜，只要文意的邏輯掌握好就會得高分。

▲學測國文試題第4題以表格方式呈現。（圖／記者許展溢攝）

中正高中張清松老師認為，這次試題驚嚇指數度低，但選項選擇要很細心，如第4題表格式考法，學生可能在選的時候，會一直去對數字，但其實要看的是理解，題目不會讓你一看就錯或正確，突顯出「思辨能力」很重要，尤其在資訊大爆炸時代，每天收到這麼多訊息，要如何判讀正確與否、自己有無需要？是一項考驗。

▲國文教師認為，只要文意的邏輯掌握好就會得高分。（圖／記者許展溢攝）

張清松進一步說，今年試題文學性還是有，只是更深化到藝術評論，及平常聽的歌曲、看的電影和舞蹈等，可能大家都覺得好聽、好看，但不知道真正的美及意涵是什麼， 如果知道就會懂得去鑑賞，因此也要呼籲同學，處處留心皆學問，只要看到文字，聽到使用文字的都是是屬於國文範疇，要將敏感度拉寬廣而深，雖然很難，但還是要努力。