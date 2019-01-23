池上警用心護校安　12老師「揪團」頒感謝狀謝警

▲為感謝台東池上分駐所年來用心維護校園安全，福原國小12位老師揪團贈感謝狀，由所長廖建全代表接受。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣池上鄉福原國小12位老師，於寒假開始前，在學務組長劉珈妤及教務組長邱琦玲帶領下，「揪團」至池上分駐所致贈「感謝狀」，感謝警方維護治安及校園安全的辛勞；感謝狀由所長廖建全代表接受並表示，維護校園治安是警方責無旁貸的職責。

「校園安全」一直是警方非常重視的區塊，運用巡邏、家戶訪查或其他攻勢勤務時機巡簽，以及於上（放）學時，與導護老師及志工，共同執行「護童專案」，以維護學童安全；池上鄉福原國小12位老師，為表達感謝警方在維護校園及學童安全執勤的辛勞，特於寒假前，在學務組長劉珈妤及教務組長邱琦玲帶領下，「揪團」至池上分駐所致贈「感謝狀」，感謝狀由所長廖建全代表接受，老師們齊聲向在場的員警們說「謝謝大家，您們辛苦了」！

廖健全表示，謝謝各位老師們，維護治安是警察責無旁貸的職責，但是因為基於「校園自主」，警方希望與校方及家長形成「鐵三角」，建立一套通報機制，為維護學童安全共同努力，定能給學生一個優質又安全的學習空間，讓學生喜歡又開心的「上學去」！

關山警察分局表示，警方將持續與校方及家長密切合作，強化聯繫平台，落實校園周邊安全巡邏，建立預警機制，另落實加強社區內高風險家庭及高關懷個案的通報、追蹤及輔導訪視工作，期望結合學校、家長、社區、警政與社政單位等共同努力，以營造安全、友善的學習環境及和諧社會，讓我們一起守護學生就學的安全。