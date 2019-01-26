喪夫女出國到義大利散心　喝完飯店飲料慘遭5男拖入房性侵

▲女子遭5名男子下藥拖進房性侵。示意圖。（圖／翻攝自TheSun）

國際中心／綜合報導

英國一名50歲女子因喪夫和女兒前往義大利散心，但就在餐廳用餐時，兩人喝下服務生送的酒後，母親慘遭5名男子拖進房輪流性侵，並拍下性侵影片。

據《太陽報》報導，這起下藥性侵案發生於2016 年10月，當時被害女子因喪夫，所以帶著女兒到拿坡里近郊的海邊蘇連多（Sorrento）旅遊想忘記傷痛，隨後也入住了阿里穆利馬爾飯店（Mar Hotel Alimuri）。

被害人26歲女兒24日在法庭作證，當時2人在餐廳用餐時，服務生們都相當有禮貌，突然一名服務生送來兩杯酒，其中一人脖子上有清楚的紋身，還說這兩杯酒是酒保請的，她們即毫無警覺喝下肚，但當下她喝完一杯後覺得不適，便直奔廁所嘔吐，回到座位上後發現媽媽不見了。

檢方指出，被害人在酒後被5名陌生男子強行帶到游泳池附近一間房間，遭到數次性侵，還被全程錄下性＿影片。警方後來在一個「壞習慣」的網論壇區上，發現他們分享被害人的「變態性侵過程影片」。

受害者表示，由於當下感到恐慌且人在異地，因此沒有直接報警，而是回到英國才報案，並把蒐集到的DNA樣本和藥物測試都傳給義大利當局調查，報告指出，她體內驗出有高水平的安眠鎮靜藥物苯二氮平類（Benzodiazepines）。

隨後警方抓到5名嫌犯，年齡介於18至21歲，但嫌犯卻辯稱，女子是因為喪夫才過度服用含有高劑量的安眠藥，也是多方合意性交，並沒有強迫她。全案目前仍在審理當中。

▼5名嫌犯。（圖／翻攝自TheSun）