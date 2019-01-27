紀實樂隊日常訓練　陸軍推最新招募影片「賀蘭行腳」

▲陸軍司令部公布最新招募短片「賀蘭行腳」，期待特過創意吸引更多優質人才加入。（圖／翻攝自陸軍司令部臉書）

軍聞社／記者謝宏檜報導

陸軍近年力拼招募，為使文宣能更貼近青年族群，創意不斷推陳出新。陸軍司令部26日公佈最新招募短片「賀蘭行腳」，運用旅遊節目詼諧逗趣的表現手法進行包裝，令人耳目一新。

陸軍司令部表示，這部招募短片是由陸軍樂隊的幾位官兵組成紀實團隊，利用公餘時間拍攝並剪輯完成。影片中，主持人透過鏡頭，帶領觀眾實地走訪營區，一步步深入瞭解「陸軍樂隊」，除介紹單位的日常訓練及硬體設施，也將近期在全臺各地演出的片段呈現給大家，使人印象深刻

陸軍司令部指出，軍樂隊主要任務是負責國家慶典，以及陸軍各項重要集會、典禮的軍樂演奏，自民國40年成立迄今，已有68年歷史；陸軍樂隊長期致力於推動全民國防教育，近幾年，更積極參與民間活動，不僅主動與大學、高中（職）學校合作發表教學成果，去（107）年7月更登上國家音樂廳演奏「大漢天聲」音樂會，並普獲各界認同與好評。

負責影片編採的施承吾中士表示，這部短片從發想到剪輯，仰賴的是團隊的群策群力，以及對陸軍樂隊的熱愛及使命感，透過彼此共同討論與準備，才能順利完成；負責掌鏡的李彥彰上兵則表示，希望能透過影片，將在陸軍樂隊裡最真實的感受分享給國人，讓熱愛音樂的青年學子，有機會認識陸軍樂隊，進而加入陸軍樂隊，實現自己的目標與理想。

陸軍司令部強調，國軍推動募兵制，大幅提升了軍人的福利及待遇，為使人才能長留久用，不僅積極改善官兵生活設施，更鼓勵官兵公餘進修及培養取得第二專長，使官兵在營能安心服役，退伍後能與社會接軌，達到雙贏目標，期待短片能引起共鳴，吸引更多優質人才加入陸軍的行列。