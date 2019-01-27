　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

紀實樂隊日常訓練　陸軍推最新招募影片「賀蘭行腳」

請按讚支持ETtoday新聞雲

陸軍司令部公布最新招募短片「賀蘭行腳」，期待特過創意吸引更多優質人才加入。（圖／翻攝自陸軍司令部臉書）

▲陸軍司令部公布最新招募短片「賀蘭行腳」，期待特過創意吸引更多優質人才加入。（圖／翻攝自陸軍司令部臉書）

軍聞社／記者謝宏檜報導

陸軍近年力拼招募，為使文宣能更貼近青年族群，創意不斷推陳出新。陸軍司令部26日公佈最新招募短片「賀蘭行腳」，運用旅遊節目詼諧逗趣的表現手法進行包裝，令人耳目一新。

陸軍司令部表示，這部招募短片是由陸軍樂隊的幾位官兵組成紀實團隊，利用公餘時間拍攝並剪輯完成。影片中，主持人透過鏡頭，帶領觀眾實地走訪營區，一步步深入瞭解「陸軍樂隊」，除介紹單位的日常訓練及硬體設施，也將近期在全臺各地演出的片段呈現給大家，使人印象深刻

陸軍司令部指出，軍樂隊主要任務是負責國家慶典，以及陸軍各項重要集會、典禮的軍樂演奏，自民國40年成立迄今，已有68年歷史；陸軍樂隊長期致力於推動全民國防教育，近幾年，更積極參與民間活動，不僅主動與大學、高中（職）學校合作發表教學成果，去（107）年7月更登上國家音樂廳演奏「大漢天聲」音樂會，並普獲各界認同與好評。

負責影片編採的施承吾中士表示，這部短片從發想到剪輯，仰賴的是團隊的群策群力，以及對陸軍樂隊的熱愛及使命感，透過彼此共同討論與準備，才能順利完成；負責掌鏡的李彥彰上兵則表示，希望能透過影片，將在陸軍樂隊裡最真實的感受分享給國人，讓熱愛音樂的青年學子，有機會認識陸軍樂隊，進而加入陸軍樂隊，實現自己的目標與理想。

陸軍司令部強調，國軍推動募兵制，大幅提升了軍人的福利及待遇，為使人才能長留久用，不僅積極改善官兵生活設施，更鼓勵官兵公餘進修及培養取得第二專長，使官兵在營能安心服役，退伍後能與社會接軌，達到雙贏目標，期待短片能引起共鳴，吸引更多優質人才加入陸軍的行列。

ET快訊
SJ來台見這點變了：有點失望！　主持人秒解釋原因
離婚4個月…鄭人碩認追小薰！女方：感受到溫暖

關鍵字：軍聞社,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

單兵可攜帶6枚　中國便攜式導彈鎖定打擊輕型裝甲車

送別最後一架蘇-27　「霧都雄鷹」旅換裝殲-16力壓印度

換裝有源相控陣火控雷達　升級版殲-15現身將上002航母

央視大秀7輛東風-26導彈車行軍　曝主管曾用毛巾阻險事蹟

威力僅次核武摧毀敵意志　陸首曝轟-6K投擲「溫壓彈」

擊穿1.2米鋼裝甲板　陸紅箭-9A反坦克導彈外銷東非盧安達

同採殲-20側面操縱桿設計　解放軍新初教機TA-20開始試飛

為服役清除技術障礙　002型四次海試近興城艦載機訓練基地

阿富汗17年戰爭有望終結　塔利班領袖將赴卡達與美國談判

俄將列裝「天王星」戰鬥機器人　配槍砲導彈能擊穿裝甲車

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

韓國正妹旅台掉手機警秒尋回　甜美笑容警Hold不住：我都融化了

「過年紅包把拔幫你收起來」 朱立倫演晚輩最討厭10句話

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

正妹罹癌掉髮被「嘲笑是人妖」　把心情寫成饒舌鼓勵上萬病友

《聲林之王》11分鐘精彩大回顧　「適者生存，不適者淘汰」

阿富汗17年戰爭有望終結　塔利班領袖將赴卡達與美國談判

俄將列裝「天王星」戰鬥機器人　配槍砲導彈能擊穿裝甲車

紀實樂隊日常訓練　陸軍推最新招募影片「賀蘭行腳」

單兵可攜帶6枚　中國便攜式導彈鎖定打擊輕型裝甲車

中國首次實現HUSTER-68無人艇＋無人機全自動起降

陸「飛龍-1」大載荷＋長航時無人機首飛　論證到升空僅花一年半

複製002型電子設備　遼寧艦歸隊首要任務恢復殲-15訓練

國防急迫需求　蔡英文要求中科院加速量產雄三飛彈

美中頻在台海附近秀「軍事肌肉」　孫飛：互相「發訊號」

沙烏地阿拉伯疑似啟動「彈道飛彈」生產　WW3憂慮湧現

絕不再讓玩家失望！製作人談《全境封鎖 2》整體革新

引擎蓋突竄濃煙！小黃「國道急停」成火球　運將乘客驚慌逃

阿富汗17年戰爭有望終結　塔利班領袖將赴卡達與美國談判

渡邊直美自爆險遭性侵！　「他像哥哥一樣的人」突被伸手摸胸淚崩

苗栗以北9縣市「10℃低溫」夜襲　暖到過年！彭啟明：暗黑冷空氣往東肆虐

企排／MIZUNO緊咬台電落敗　菜鳥黃澄浩扛主攻手：還要多磨練

最狂尾牙頭獎！紅包袋上「一排小字」調薪破60%　網全傻眼：太扯

《奇異博士2》編劇回歸！　上映日曝光「還要等2年」

主持陣容曝光！　2019年央視「豬年春晚」第一次彩排

加拿大駐中國大使「再談孟晚舟案」：若美國放棄引渡就好了

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

軍武熱門新聞

遼寧艦歸隊首要任務恢復殲15訓..

F-35隱形戰機名列「史上最糟..

俄將列裝天王星-9戰鬥機器人

中國便攜式導彈單兵可攜帶6枚

美航母穿台海將打破海峽中線默契

蔡英文：中科院加速量產雄三飛彈

沙烏地阿拉伯疑似啟動「核武生產..

飛龍-1大載荷長航時無人機首飛

陸首次實現自主無人機艇協同起降

王浩宇：中國軍武實戰像垃圾

以色列F-16摧毀俄製鎧甲S-..

美中台海周遭軍事較勁　互發訊號

美軍「大黃蜂」2／1最後飛行

王浩宇：美軍航母都難抵抗雄三飛..

更多熱門

相關新聞

蔡英文：中科院加速量產雄三飛彈

蔡英文總統25日慰勉「中科院系統製造中心」同仁，肯定量產國防戰備武器的成就，並期許中科院加速量產、加速人才傳承、穩健擴大產官學與海內外的多元合作，為國防產業的未來50年打下基礎。

憲兵鐵衛挑戰營體驗限制空間戰鬥

蔡英文視導五三工兵群讚救災貢獻

王浩宇：中國軍武實戰像垃圾

空軍戰鬥營操作C-130型機模擬機

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

SJ來台見這點變了：有點失望！

離婚4月鄭人碩認追小薰！

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

女醫學生忘帶車費　司機丟包凍死

Nike推「球鞋身分證」抵制假貨商

「馬祖海龍王」毛守義過世　享壽90歲

蔡依林公布「2019年計畫」現場狂喊：賺到了

馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉翻

運將是電影鐵粉！男神下車才認是本尊

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

火箭少女鬧翻！Yamy棄「隊長」走人

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

即／性侵傳播妹遭尋仇「砍斷2手指」

更多

最夯影音

更多

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

穿尼龍外套、膠底鞋搬貨產靜電　剛踩地就瞬間爆炸全身陷火海！

鄭可強《你要的愛》回歸巔峰　歌一唱完...信大喊：冠軍啦！

馮玟璇大膽飆《王子的新衣》　蕭敬騰緊張捂臉：唱我歌的人都很慘

「寶貝你醒醒！」嬰上Uber突昏迷　駕駛衝警車前求救...警鳴笛開道

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面