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寒流來襲保持環境通風　慎防一氧化碳中毒謹記「五要」

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▲熱水器要使用安全的「品牌」，並應貼有CNS及TGAS檢驗合格標示。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

熱水器要使用安全的「品牌」，並應貼有CNS及TGAS檢驗合格標示。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央氣象局預報，本周寒流來襲，各地氣溫明顯下降，鑑於國內近期發生多起一氧化碳中毒事故，發生原因常因民眾於天冷時緊閉家中門窗，造成通風不良，導致一氧化碳中毒。根據消防署資料指出，107年全台共發生54件一氧化碳中毒事故，造成11死171傷慘劇。

▲熱水器要使用安全的「品牌」，並應貼有CNS及TGAS檢驗合格標示。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

熱水器要選擇正確的型式，屋外式熱水器千萬不可安裝於室內。

花蓮縣消防局提醒，在使用瓦斯爐、燃氣熱水器或以炭火烹煮火鍋時，家裡務必保持室內空氣流通，以防止一氧化碳中毒的危險。

慎防一氧化碳中毒五要
一、要保持環境的「通風」: 避免陽台加裝窗戶或晾曬大量衣物。
二、要注意平時的「檢修」: 應定期檢修或汰換。
三、要使用安全的熱水器「品牌」: 應貼有CNS及TGAS檢驗合格
標示。
四、要選擇正確的「型式」: 屋外式熱水器千萬不可安裝於室內，
且陽台加裝窗戶就屬於室內空間，應安裝強制排氣式熱水
器，以避免一氧化碳中毒。
五、要注意安全的「安裝」: 應由合格技術士進行正確的安裝。

▲熱水器要使用安全的「品牌」，並應貼有CNS及TGAS檢驗合格標示。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

防範一氧化碳中毒，謹記並遵守「五要」。

此外，消防局提醒如有民眾在家身體感到不適，產生噁心、嘔吐及暈眩等症狀，疑似一氧化碳中毒或瓦斯洩漏的情況時，要立即將門窗打開，讓空氣流通，並將人員移到通風處，保持呼吸道暢通，儘速撥打119電話求助，救護人員會盡速趕到現場協助急救。

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關鍵字：寒流,通風,一氧化碳中毒,熱水器

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