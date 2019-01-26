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強冷氣團低溫第2彈！15縣市「急凍剩10℃」北台又變濕冷　過年要冷3波

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▲▼強冷氣團低溫第2彈！15縣市「急凍剩10℃」北台又變濕冷　過年要冷3波。（圖／中央氣象局）

▲強冷氣團低溫第2彈！15縣市「急凍剩10℃」北台又變濕冷。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

今年冬季第二發低溫！中央氣象局針對嘉義以北14縣市再度發布低溫特報，26日清晨起強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，越晚越冷，北台灣又要變天，整天感覺濕冷，降至14度，沿海空曠地區入夜後更下探10度；受對流雲系發展旺盛影響，花蓮並將出現大雨，桃園以北及東半部地區也有局部短暫雨。

氣象局預報，25日深夜至26日清晨，中部以北及東北部低溫約14、15度，其他地區約16到18度，白天北台灣高溫僅16、17度，整天濕冷，中南部及花東約20至25度，入夜起至27日（周日）清晨是這波冷空氣影響最明顯時候，嘉義以北及宜蘭沿海空曠地將出現10度低溫；另外因水氣稍增多，26日桃園以北及東半部地區將有局部短暫雨，中南部地區則大致上多雲到晴。

【1／25　21：30低溫特報】
基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市

【1／25　21：30大雨特報】
花蓮縣

▲▼強冷氣團低溫第2彈！15縣市「急凍剩10℃」北台又變濕冷　過年要冷3波。（圖／中央氣象局）

▲▼強冷氣團低溫第2彈！15縣市「急凍剩10℃」北台又變濕冷　過年要冷3波。（圖／中央氣象局）

27日至28日（周日至下周一）清晨仍受這波強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚也冷，中部以北及東北部低溫約10至13度，其他地區也只有12至15度，其中26日深夜至27日清晨最為寒冷，台南以北及東北部沿海空曠地區下探10度。

一直到28日（下周一）白天至29日（下周二）強烈大陸冷氣團稍減弱，各地清晨氣溫仍低，西半部日夜溫差大；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，新的一波冷空氣再度南下，但稍微修正，「沒有那麼冷了」，周末到下周一要留意低溫，這波冷氣團偏乾冷，下周是回溫的格局。目前來看，過年前一周是回暖，春節9天假期則是典型東北季風影響天氣，三階段都有冷空氣，北東變化較多，天氣還算不錯，至少沒有強冷空氣、寒流南下，大概會有冷空氣2至3波來襲。

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