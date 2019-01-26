CNN神推敲！獨家直擊FBI大陣仗逮川普競選顧問　3關鍵揭密

▲ 截至24日晚間，史東及他的律師都不認為當局會在25日上門逮人，並確信仍有機會自首。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

川普總統前競選顧問史東（Roger Stone）25日凌晨在佛州住處遭逮，CNN成功獨家直擊聯邦調查局（FBI）大陣仗突襲的過程。CNN透露，依據過去一年多對華盛頓哥倫比亞特區（DC）聯邦法院的觀察，加上穆勒辦公室過去一周內頻頻出現許多關鍵線索，讓CNN決定從華府派司法犯罪線記者守在佛州史東家附近，一舉捕捉這罕見的一刻。

事實上，通俄案特別檢察官穆勒（Robert Mueller）在過去幾個月以來，接連詢問多名史東的助手與其他相關人士，讓史東可能遭到當局起訴的消息頻傳。此外，穆勒辦公室本周出現3個不尋常的狀況，讓負責此案的CNN團隊預測，史東很有可能在25日被捕。

▲ 史東25日凌晨在佛州住處遭逮。（圖／路透）

第一，史東友人柯希（Jerome Corsi）繼子斯泰纳（Andrew Stettner）的法律團隊先前討論出庭作證的日期時，但被告知只能選25日以外的時間。知情人士透露，這明顯暗示穆勒團隊當天可能會很忙。

第二，穆勒大陪審團過往總是在禮拜五開會，但本周卻把會議挪到禮拜四，情況有異。此外，CNN也發現，上次大陪審團提前一天開會時，隔天有多名俄羅斯官員遭到起訴。

第三，檢察官季林斯基（Aaron Zelinsky）周四上午拖著行李箱前來開會，隨後在下午2時30分左右離開，這也意味著他即將遠行。事後證實，季林斯基現身佛州參加史東的庭審。

基於上述原因，CNN記者凌晨5時就已經守在史東佛州住處，當時天色未亮，史東家中一片漆黑；但6時一過，數輛警車閃著警示燈抵達現場，但未鳴笛，大批攜帶重裝武器、身穿防彈背心的FBI探員走到草坪上就定位，先是拿著手電筒照了史東家門口後，其中一人大喊「FBI，開門」，隨後2樓的燈被開啟，最終由史東本人親自應門。

據了解，當局出動17輛警車執行逮捕行動，在史東上前應門後，被持有搜查令的FBI探員用武器指著並上銬帶走。

▼ CNN製作人大衛蕭特爾（David Shortell）以及攝影記者吉伯特（Gilbert De La Rosa）守在史東佛州住處，意外捕捉到FBI上門逮人的畫面。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

通俄案特別檢察官辦公室表示，史東被依7項罪名起訴，包括1項妨礙司法、5項偽證和1項干擾證人罪嫌。這是數個月來，特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的首次公開行動。而史東被逮捕後的數小時，現身法庭，最終繳交25萬美元保釋金後獲釋。

史東曾在2016年大選競選期間擔任川普團隊競選顧問。根據檢方公布的起訴書內容，事件始於2016年5月，民主黨總統參選人希拉蕊團隊和民主黨全代會（DNC）意識到電腦系統遭入侵，因此聘請資安公司調查。2016年7月至11月間，與俄方有關的「一號組織」（Organization 1）洩漏數萬封電郵或文件。

起訴指出，2016年夏季，史東曾與川普競選團隊的高層幹部進行談話，討論一號組織及可能對希拉蕊陣營造成打擊的訊息。川普競選團隊幹部聯繫史東，詢問有關一號組織未來將發布的訊息。

▼ 史東被逮捕後，現身法庭。（圖／路透）