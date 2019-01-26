華為被踢出　加拿大宣布攜手Nokia參與5G研究

▲加拿大與Nokia合作，參與5G研究。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

根據加拿大官員透露，加拿大政府已與芬蘭行動通訊大廠諾基亞（Nokia）達成協議，讓諾基亞參與5G無線網路的研究。目前，渥太華當局正在進行國家安全審查，這可能對中國科技巨頭華為（Huawei）產生影響。外界認為，此舉是華為被封殺的預兆。

《渥太華商業雜誌》（Ottawa Business Journal）報導，諾基亞位於加拿大的辦公室25日發布一份公告，內容指出，加拿大聯邦政府已承諾，要向諾基亞提供4000萬加幣（台幣9.2億元）的資金。

諾基亞在渥太華擁有2200名員工，根據一名發言人稱，這筆資金將用於維持諾基亞的現有職位，另外會再創造237個新職位。據了解，資金也會用於開發5G技術。

諾基亞加拿大業務開發總監麥可（Mike McKeon）25日表示，5G需要更高效的技術，包括人工智能、機器學習與大數據分析等。加拿大屬於「五眼聯盟」的成員，其中美國、紐西蘭與澳洲都禁止5G網路研究使用華為的商品。

中國駐加拿大大使盧沙野（Lu Shaye）17日表示，如果加拿大禁止華為參與5G項目，將會面臨後果。加拿大公共安全部長古德爾（Ralph Goodale）18日則說，這是一項艱鉅的挑戰，但加拿大不會屈服於中國的壓力。