「地球」登陸竹市　銀河探索樂園新竹過好年

▲新竹市長林智堅也搶先體驗，與多項藝術品拍出「借位」網紅美照。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

幸福廣場上面最近出現了一顆直徑七公尺的漂浮地球，到了晚上微微發亮，絕美之姿正翻護城河，吸引許多市民紛紛打卡自拍驚呼「好美」。其實這是「2019新竹過好年」的藝術裝置，新竹市政府明（25）日起將以《探索》為主題，在護城河與東門圓環沿線規劃藝術燈節，要讓竹市變身為「銀河探險樂園」。新竹市長林智堅也搶先體驗，與多項藝術品拍出「借位」網紅美照，力邀國人妥善利用延長至2月的竹市暖冬國旅補助，來訪燈節踩點蒐集美照，來場奇幻的太空之旅。

這顆漂浮大球是英國藝術家路克・傑朗姆的作品《蓋亞》，蓋亞意思即為地球，該裝置大小約為真實地球的180萬分之一，印有NASA授權的地球表面圖像，如果觀眾在距離這件作品211公尺處觀賞，就等於太空人站在月球表面觀看地球；林智堅市長也現場示範了幾個拍照姿勢，創意拍出撐住、接住地球的神借位拍法，也由下至上拍出「逆天」長腿。

從東門城到幸福廣場，太空主題的大型藝術燈飾將護城河點綴為「銀河探險樂園」，林智堅市長也與護城河沿岸的《月球寶寶》太空裝燈泡人拍出「雙市長」俏皮美照，三件太空飛船組成的《探索紀念》、夜晚向天頂發射光束的《月球太空計畫-太空艙》也很吸睛，護城河面的互動燈藝術《光電獸#12 河》、《時間是一道長河》，則讓民眾可透過聲音、手機QRcode與作品互動。

燈節將於明（25）日禮拜五晚上六點半於228公園開幕，宇宙人、林瑪黛 MATELIN也將到場開唱，請市民千萬不要錯過一年一度的藝術盛宴。

「今年新竹的過年很太空！」林智堅表示，藝術應該在生活之中，希望新竹市的孩子可以感受到藝術為這座城市帶來的改變，這座《蓋亞》從每一個角度都展現不同的風貌，這兩天已經有許多人潮在此拍照打卡，不僅讓大家有機會模擬從外太空看地球，同時也是很好的科普教育，邀請爸爸媽媽們帶著小朋友來前往打卡拍照，也感謝頂尖的藝術家帶來精采展出。

策展人杜昭賢表示，這次燈節主題是探索，以科技讓作品與民眾產生互動，盼新竹市的大人小孩快樂過好年。專案經理葉書維表示，《蓋亞》是一個氣球裝置，考量到新竹風大的自然特性，因此路克的團隊選在有遮蔽幸福廣場呈現，不僅安全，同時幸福廣場也能呼應了本次燈節探索幸福的主軸。

民眾劉小姐表示，這個漂浮地球超好拍，不管站在甚麼角度，都很漂亮。謝先生表示，他每天下班都會經過幸福廣場，這次被蓋亞漂亮的模樣吸引，「新竹市又多了一個可以停留的地方。」張小姐與廖小姐是八年級大學生，從台中上來新竹旅遊，走過幸福廣場看見蓋亞後，興奮的留下許多照片，決定下次要來新竹住一晚。