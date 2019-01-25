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「大巴氣流吸騎士輾斃」家屬求償623萬　「未依2段式左轉」免賠

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▲▼ 馬路,路口,紅綠燈。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲死者家屬認為，黃姓司機所駕駛的是大型巴士，更應注意大巴後方所產生的氣流有可能將一旁人、物吸入發生意外，因此，除了應遵守號誌外，更應注意車輛前後狀況，採取必要安全措施。（圖為示意圖，與新聞事件無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一起機車未依規定兩段式左轉而遭巴士撞上，機車騎士廖翁因胸部受重傷，送醫不治。廖翁家人主張廖因為遭到巴士氣流吸入才引發事故，因而對司機及其客運公司求償623萬。新竹地院法官依事故鑑定報告及監視器影片發現，當時巴士與機車之間仍有1個車身距離，且由於機車因突然違規左轉，導致巴士司機反應不及才撞上，而車鑑會也認定黃姓司機沒有任何過失責任，因此駁回廖翁家人所請，黃姓司機及新竹客運免賠。

廖妻向法官表示，76歲廖姓老翁於2017年9月間早上騎機車行經光復路，剛好黃姓司機駕駛新竹客運的巴士行駛在廖翁機車的左後方，廖妻持「空氣流速快，壓力小；流速慢，壓力大」效應而有所主張，她認為，黃姓司機所駕駛的是大型巴士，更應注意大巴後方所產生的氣流有可能將一旁人、物吸入發生意外，因此，除了應遵守號誌外，更應注意車輛前後狀況，採取必要安全措施。

廖妻表示，當時天氣晴朗、視距良好、路面也無缺陷及障礙，黃男在應減速路段卻依然快速行駛，導致廖翁的機車才會因巴士快速行駛產生的氣流影響而向左偏移，再被黃男駕駛的巴士直接撞擊向前推行，導致丈夫廖翁胸部受重傷，送醫不治。

廖翁家屬認為，車禍肇因是黃姓司機過失行為所造成，黃男及僱用他的新竹客運應連帶負損害賠償的責任，所以要求賠償喪葬費、扶養費及精神撫慰金共623餘萬元。

黃姓司機則表示，廖翁在發生事故前是騎機車在光復路外側車道，黃姓巴士司機是在同向的中外側車道，因廖翁未依規定2度段左轉，直接由外車道左轉駛入黃姓司機中外車道而肇事，讓司機猝不及防，應無過失。且黃姓司機認為，自己是依規行駛、沒有違規，基於信賴原則，因此也沒有想到廖翁會突然違反交通規則，在2段式左轉區的管制路口突然左轉。黃姓司機表示，廖翁突然變換車道，除了沒讓直行車走甚至侵入自己原本行駛的車道內，整個過程僅僅1秒鐘，根本無法預測也無法反應。

由於竹苗區車輛事故鑑定報告均認為，黃姓司機無肇事因素，而廖翁未依2段式左轉、變換車道，未讓直行車先行，才是肇事因素；新竹地檢也認黃姓司機無過失而不起訴，因此黃男與新竹客運公司均不用負損害賠償責任，要求法官駁回所請。

法官勘驗監視影片發現，廖翁騎機車往左偏時，巴士與機車之間仍有1個車身距離，可見機車並非受公車快速行駛氣流影響才往左偏移，且機車發生碰撞即，車身與公車呈45度夾角，應是由外側左轉，才被黃姓司機撞上，前後僅隔 1秒時間，與車速無關，反應時間甚短，沒有迴避的空間，廖翁突然違規左轉的行為，欠缺可預見性，無法避免發生事故，黃姓司機難以認定有過失的責任。而車鑑會也認定黃姓司機沒有任何過失責任，因此駁回廖翁家人所請，黃姓司機及新竹客運免賠。

★圖片為版權照片，由免費圖庫Pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫Pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：違規,兩段式左轉,機車,車禍,事故

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