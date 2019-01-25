台南85歲翁騎機車捲入公車底慘死　兒子是刑事小隊長

記者林悅／台南報導

台南市北區和緯路一段與旭日街口，1月25日上午發生一起死亡車禍，85歲呂姓老翁騎機車從旭日街出來，在和緯路一段時，與大台南公車發生車禍，老翁的人和機車被捲進公車底，台南市消防人員員據報火速到場，將人搶救出來送成大醫院急救，仍傷重不治身亡，全案由市警五分局調查偵辦中。

▲台南市北區和緯路一段與旭日街口上午發生一起死亡車禍，85歲呂姓機車騎士人車捲進公車底，消防人員全力搶救，惟送醫仍傷重不治身亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於25日上午10時53分許據報，台南市北區和緯路一段與旭日街交叉路口，發生機車與大公南公車車禍事故，一名男子者卡在公車底盤，消防局馬上派遣和緯及公園分隊器材車、救護車10多人前往搶救。

消防人員到場發現係一名85歲呂姓老翁騎機車與公車發生事故，左腳卡在公車車頭底盤下方受困，消防人員馬上搶救脫困，救護人員發現老翁意識昏迷、頭部裂傷、左腳粉碎性骨折右腳變形，由救護車送成大醫院急救，但仍傷重不治身亡。

市警五分局據報派員前往現場勘查蒐證及測繪，據警方調查，61歲王姓男子駕駛公車，沿和緯路一段東向西直行至旭日街口時（閃黃燈），與85歲呂姓老翁騎乘重機車，沿旭日街北向南行駛（閃紅燈），兩車發生碰撞，呂翁重傷送醫於上午11時因傷重不治宣告死亡。

▲85歲呂姓老翁騎機車從旭日街出來，在和緯路一段時，與大台南公車發生車禍，老翁安全帽飛脫。

警方於現場處理採集事故現場跡證，並查訪現場目擊者釐清事故發生經過，全案將依過失傷害致死罪嫌，將王姓駕駛移送台南地檢署偵辦並報請相驗。據了解，呂姓老翁為台南市第六分局一名小隊長的父親。