氣象局低溫特報！明晚起強烈大陸冷氣團影響「恐有10度低溫」

▲氣象局發佈低溫特報，資料照。（圖／記者季相儒攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象局今（25）日下午發佈低溫特報，受到強烈大陸冷氣團影響，明（26日）晚起至27日清晨，嘉義以北及東北部沿海、空曠地區及金門、馬祖將出現攝氏10度左右低溫。

氣象局提醒，受影響地區農漁養殖業及山坡地作物請嚴防寒害，民眾亦請注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意室內通風，以免一氧化碳中毒、使用電暖器具亦請注意用電安全。

此外，由於東北風增強，氣象局也發佈陸上強風特報，26日上午起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區將有8至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

▲氣象局25日下午發佈低溫特報、強風特報。（圖／翻攝自氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，明(26日)晨起「強烈大陸冷氣團」南下；迎風面水氣增多，北海岸、北部山區及東北部有一些局部雨；台北雲量增多、鄰近山區有零星飄小雨的機率。

北台灣氣溫明顯下降、轉陰冷，其他地區氣溫逐漸下降；週(27)日、下週一(28日)各地又轉為「晴朗早晚很冷」的天氣，中部以北沿海、空曠地區最低溫，將降至10度以下。下週二至週四(29至31日)，冷空氣逐日減弱，白天高溫漸升，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。

吳德榮透露，明天報到的冷氣團影響將比上一波明顯，「以最近兩天模式模擬的強度，應仍為『強烈大陸冷氣團』，達到『寒流』的機率並不高(寒流定義：台北市(氣象局站)≦10度)，除非模式模擬有很大的誤差。」