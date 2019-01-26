這波冷氣團更冷！15縣市急凍　吳德榮：中部以北不到10度

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今年冬季第二發低溫！中央氣象局針對全台15縣市再度發布低溫特報，氣象專家吳德榮指出，今晨最低溫出現在新竹峨眉8.2度，而且這波冷氣團影響會比上一波更為明顯。中部以北地區甚至不到10度。



吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(25)日西半部晴朗；東半部多雲，有局部短暫雨的機率。冷空氣減弱，氣溫漸升，北台灣氣溫約可升至23度，中部及東部升至25度，南部升至28度左右。

▲雷達合成圖。

明(26日)晨起「強烈大陸冷氣團」南下；迎風面水氣增多，北海岸、北部山區及東北部有一些局部雨；台北雲量增多、鄰近山區有零星飄小雨的機率。北台灣氣溫明顯下降、轉陰冷，其他地區氣溫逐漸下降；週(27)日、下週一(28日)各地又轉為「晴朗早晚很冷」的天氣，中部以北沿海、空曠地區最低溫，將降至10度以下，要注意保暖。

下週二至週四(29至31日)，冷空氣逐日減弱，白天高溫漸升，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。

▲溫度分布圖。

吳德榮透露，這波「強烈大陸冷氣團」的影響將會比上波略為明顯。以最近兩天模式模擬的強度，應仍為「強烈大陸冷氣團」，達到「寒流」的機率並不高(寒流定義：台北市(氣象局站)≦10度)。