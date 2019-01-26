春節假期可能變冷？鄭明典：「負北極振盪」蠢蠢欲動





▲鄭明典談負北極震盪。（圖／翻攝自鄭明典facebook）

記者洪巧藍／台北報導

今年春節假期可能出現冷颼颼天氣？中央氣象局副局長鄭明典今（26）日在臉書發文談到「負北極震盪蠢蠢欲動」，他指出，目前極渦訊號往下影響趨勢明顯，很可能引發一波顯著負北極震盪現象，台灣如果受影響的話，最可能的時間大約就在春節假期中。氣象局預報員則表示，負北極震盪為北極冷空氣往南邊傳送情況，此時中低緯度地區也會受影響變冷，不過目前評估從下週一到除夕前都屬回溫狀態，後續是否會受到負北極震盪影響的變數仍大，還須觀察。

根據氣象局說明北極震盪的影片指出，冬天的寒帶北極常常刮起寒風，南下入侵溫帶地區，不過環繞北極的「極鋒噴流」會把寒風鎖在極區內，使得極區內的天氣更加酷寒，溫帶地區則是維持溫暖，稱為「北極震盪」，不過極鋒噴流也可能減弱、變形，此時北極寒風南下，讓溫帶地區受到北極寒風的影響變冷，稱為「負北極振盪」。

鄭明典今日發佈貼文指出，目前極渦訊號雖然還在很高的地方，但是往下影響的趨勢越來越明顯，很可能引發一波顯著的負北極振盪現象。鄭明典說，統計上，台灣只會是被掃到邊，但如果受影響的話，最可能的時間大約就在春節假期中，值得持續追蹤。

氣象局預報員李孟軒表示，目前觀察自週一白天以後一直到31日溫度會逐漸回升，觀察到春節初期都尚無冷空氣現象，除夕前都屬於回溫狀態，「負北極震盪」現象實際上還沒發生，不過即使有，由於台灣的地理位置較遠，影響變數仍大，還需要多加觀察。