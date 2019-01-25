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中華電MOD與Netflix攜手合作　「大股東」林佳龍現身祝福

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▲▼中華電MOD與Netflix合作。（圖／記者邱倢芯攝）

▲交通部長林佳龍現身祝福中華電MOD與Netflix合作。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

中華電信MOD與全球最大串流影音平台Netflix今（25）日共同宣布合作，推出「Netflix隨享方案」、專屬機上盒、遙控器，雙方也共同推廣國內外優質4K影音內容；而現任交通部長林佳龍也現身今日的發布記者會給予雙方祝福；但為何交通部長會參與此次的合作記者會？林佳龍打趣地解釋，因為交通部是中華電信的大股東。

林佳龍表示，交通部作為中華電信的最大股東，相當開心能夠看見MOD與Netflix強強聯手、策略合作，這樣的合作方式，在現今的數位匯流時代，將能夠激發MOD提供更好的創新服務；期許中華電信未來能夠將多賺的錢，可用來加深優質戲劇、內容產業的投資力道。

林佳龍強調，數位匯流內容產業除了打造平台外，重點必須擺在內容的產製；Netflix擁有全世界優質的影視音作品，Netflix擁有全世界優質的影視音作品，而後再透過MOD近入台灣的家戶中，這將加深中華電信的競爭力。且他也認為，往後的電信三強（中華、台灣大、遠傳），中華電信只會更強。

會中，林佳龍也告訴在場的與會嘉賓一個「小秘密」，他表示，中華電信的MOD服務是於2004年推出，而他正好是當時的行政院新聞局長，而現在他又到了交通部接任部長；也就是說，林佳龍見證了MOD從零開始，到現在的成長壯大。

►中華電MOD與Netflix合作　台灣戲劇將躍上國際舞台

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關鍵字：中華電信,MOD,Netflix,4K,林佳龍

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