體恤消防人員救災辛勞 慈濟捐贈60組福慧床

▲佛教慈濟慈善事業基金會顏博文執行長（左），代表捐贈「淨斯多功能福慧床」捐贈儀式，黃偉哲市長代表受贈並頒發感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為讓救災搶險人員在執行勤務時，能有妥適的裝備休整，1月25日下午在消防局7樓禮堂辦理「淨斯多功能福慧床」捐贈儀式，由佛教慈濟慈善事業基金會顏博文執行長代表捐贈，黃偉哲市長代表市府受贈並頒發感謝狀。

黃偉哲市長表示，感謝慈濟基金會拋磚引玉，體恤消防人員的辛苦，捐贈60組「淨斯多功能福慧床」，除加強本市救災裝備外，也讓搶險現場的特搜人員能獲得充分的休息，強化災害搶救的效能。



黃偉哲市長表示，很高興來見證慈濟基金會的善行義舉，本次捐贈的物品是「淨斯多功能福慧床」，它可以有效提供第一線救災搶險執行任務的人員休息之用，非常有意義。黃偉哲市長以0206台南震災為例指出，搶救的黃金時間是不等人的，救災就是要和時間賽跑，救災弟兄總在體力耗盡後，累得在門邊席地而坐，或直接躺在泥地上休息，等待體力恢復後，又馬上投入救災工作，非常辛苦，也令人不捨；因此，如何在短時間內能提供一個安全的環境，讓救災弟兄得到充分的休息，以便備儲備體力，再投入救災搶險的工作，是非常值得思考規劃的議題。



黃偉哲說慈濟基金會「淨斯多功能福慧床」的捐贈，即時解決救災現場的休息空間布置的問題，福慧床總重15公斤，可以承載重量約130公斤，用途廣泛多元，且攜帶收納方便，很適合用於救災現場的環境布置，不僅可提供消防救災人員休息、會議之用，也可提供災民做為暫時休息的場所，對未來救災搶救工作可說是如虎添翼。





消防局表示，特種搜救隊人員數從23人增至82人，除擴大編制外，並在2018年初也辦理特種搜救隊跨域專業整合合作備忘錄簽署，藉用建築、醫護、重機具等相關專業技能，強化消防局特種搜救隊救災能量，佛教慈濟慈善事業基金會顏執行長帶來福慧床的捐贈義舉，大大提升南市救災能量，真的是功德無量。