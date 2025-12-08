台南長照協會直陳三大制度困境　盼別讓政策成為長照家庭的懲罰

▲台南長照協會與衛生局舉行政策座談，聚焦補助落差、評鑑制度與記點問題。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長期照護發展協會8日與台南市衛生局、議員朱正軒與蔡麗青共同舉辦長照制度座談，聚焦重度失能補助落差、機構評鑑A8指標過度嚴苛、居家服務記點制度不符比例原則等三大政策性困境，衛生局長李翠鳳率長照科、社會局老福科全程參與，與第一線業者首度深入溝通，希望透過制度檢討減輕家庭與服務機構的負擔。

台南市長期照護發展協會理事長潘新傳指出，同樣是 CMS 6–8 的重度失能長者，補助方式卻因服務模式差距極大──居家服務最高補助達3萬元，住宿式僅約1萬元，導致沉重照顧家庭「沒有選擇空間」。

潘新傳語氣沉重表示：「這不是政策，是懲罰。長照應該是雪中送炭，怎麼會變成把家庭推向更辛苦的深淵？」許多家屬在長年照顧與經濟壓力間耗盡心力，制度若不能修正，將持續侵蝕照顧者的尊嚴。

第二項爭議指向評鑑 A8 核心指標。潘新傳理事長說，A8 目前屬「必要項目」，四年內若聘用人員一時不符標準，即可能被認定整體不合格，讓機構覺得像「貓捉老鼠」。潘新傳指出，人力短缺是全國現象，偏鄉更難補足，「評鑑應該是協助，不是抓違規。」協會強調願意接受監督，但制度應反映現實，避免讓守法、努力的業者反成被懲罰的一群。

第三項問題聚焦記點制度。協會表示，照服員若有個人行為失當，例如故意疏失或違反規範，現行制度卻將責任全部算在機構，使其承擔「無限上綱的管理責任」。此外，由於記點計算與服務量相關，大型居家機構因分母不同，更容易被放大處分，不符比例原則。潘理事長呼籲比照其他縣市研議修法，讓制度回到「誰疏失、誰負責」的合理方向。

朱正軒議員表示，長照政策牽動家庭的生活品質，若制度造成民眾痛苦，就是必須修正的警訊。他承諾會在議會提出改善提案並推動跨部會協商。蔡麗青議員則強調，衛生局長態度積極，但政策精神必須「從上到下」落實到承辦層級，才能真正協助第一線機構。

衛生局長李翠鳳逐一回應三大訴求，她強調主管機關不是對立者，而是長照業者的夥伴，並提出四項方向：記點制度與行政流程分開討論，避免造成機構不必要的壓力。分別是：邀請協會提出具體改善草案，由長照科與老福科共同研議。地方權限內尋求可微調空間，在合法範圍內盡可能改善制度。涉及中央權責的部分將轉呈中央，希望推動更大層級的制度調整。

台南市長期照護發展協會表示，此次座談具高度建設性，官方與民代皆展現願意正視問題的誠意。未來將整理具體草案再度討論，也感謝台中市長照友善協會榮譽理事長張邁轟、台灣元氣村董事長葉晉良共同與談。協會強調：「不要讓制度成為懲罰。長照政策應當成為人民的支持，而不是壓力。」期待這次對談成為推動制度改善的重要起點。