　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南長照協會直陳三大制度困境　盼別讓政策成為長照家庭的懲罰

▲台南長照協會與衛生局舉行政策座談，聚焦補助落差、評鑑制度與記點問題。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南長照協會與衛生局舉行政策座談，聚焦補助落差、評鑑制度與記點問題。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長期照護發展協會8日與台南市衛生局、議員朱正軒與蔡麗青共同舉辦長照制度座談，聚焦重度失能補助落差、機構評鑑A8指標過度嚴苛、居家服務記點制度不符比例原則等三大政策性困境，衛生局長李翠鳳率長照科、社會局老福科全程參與，與第一線業者首度深入溝通，希望透過制度檢討減輕家庭與服務機構的負擔。

台南市長期照護發展協會理事長潘新傳指出，同樣是 CMS 6–8 的重度失能長者，補助方式卻因服務模式差距極大──居家服務最高補助達3萬元，住宿式僅約1萬元，導致沉重照顧家庭「沒有選擇空間」。

潘新傳語氣沉重表示：「這不是政策，是懲罰。長照應該是雪中送炭，怎麼會變成把家庭推向更辛苦的深淵？」許多家屬在長年照顧與經濟壓力間耗盡心力，制度若不能修正，將持續侵蝕照顧者的尊嚴。

第二項爭議指向評鑑 A8 核心指標。潘新傳理事長說，A8 目前屬「必要項目」，四年內若聘用人員一時不符標準，即可能被認定整體不合格，讓機構覺得像「貓捉老鼠」。潘新傳指出，人力短缺是全國現象，偏鄉更難補足，「評鑑應該是協助，不是抓違規。」協會強調願意接受監督，但制度應反映現實，避免讓守法、努力的業者反成被懲罰的一群。

第三項問題聚焦記點制度。協會表示，照服員若有個人行為失當，例如故意疏失或違反規範，現行制度卻將責任全部算在機構，使其承擔「無限上綱的管理責任」。此外，由於記點計算與服務量相關，大型居家機構因分母不同，更容易被放大處分，不符比例原則。潘理事長呼籲比照其他縣市研議修法，讓制度回到「誰疏失、誰負責」的合理方向。

▲台南長照協會與衛生局舉行政策座談，聚焦補助落差、評鑑制度與記點問題。（記者林東良翻攝，下同）

朱正軒議員表示，長照政策牽動家庭的生活品質，若制度造成民眾痛苦，就是必須修正的警訊。他承諾會在議會提出改善提案並推動跨部會協商。蔡麗青議員則強調，衛生局長態度積極，但政策精神必須「從上到下」落實到承辦層級，才能真正協助第一線機構。

衛生局長李翠鳳逐一回應三大訴求，她強調主管機關不是對立者，而是長照業者的夥伴，並提出四項方向：記點制度與行政流程分開討論，避免造成機構不必要的壓力。分別是：邀請協會提出具體改善草案，由長照科與老福科共同研議。地方權限內尋求可微調空間，在合法範圍內盡可能改善制度。涉及中央權責的部分將轉呈中央，希望推動更大層級的制度調整。

台南市長期照護發展協會表示，此次座談具高度建設性，官方與民代皆展現願意正視問題的誠意。未來將整理具體草案再度討論，也感謝台中市長照友善協會榮譽理事長張邁轟、台灣元氣村董事長葉晉良共同與談。協會強調：「不要讓制度成為懲罰。長照政策應當成為人民的支持，而不是壓力。」期待這次對談成為推動制度改善的重要起點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年刑滿出
日本痴漢正面曝！公務員來台2度偷拍裙底　「短期重複犯行」續押
首檔兆元台股ETF誕生　0050再降手續費
快訊／國三生校內墜樓！　送醫不治
金正恩臉上長滿「詭異肉芽」！10年前對比照曝　再爆健康疑雲
快訊／劉向婕交保！徐巧芯婆婆提80萬救愛女　杜秉澄沒錢在押中
快訊／Pocky出包了！江崎固力果急召回600萬盒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

8旬翁購物突感不適　初鹿警平安護送返家

安士達連5年捐輪椅逾200輛　黃偉哲感謝民間攜手完善社區關懷據點

慢食節首度移師高雄圓滿落幕　饒慶鈴邀港都民眾跨年遊台東

醫療節能領航者！嘉義基督教醫院榮獲經濟部節能標竿銀獎

農退儲金、老農津貼久拖未解　陳亭妃排審要求行政院立即送案

台東縣加油站油氣回收查核全數合格　縣府強化VOCs管理

台南長照協會直陳三大制度困境　盼別讓政策成為長照家庭的懲罰

榮退搜救犬鐵雄點亮耶誕燈　嘉義旅館業為流浪動物募款

台61線快速道路民眾車輛爆胎　布袋警快速救援

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

8旬翁購物突感不適　初鹿警平安護送返家

安士達連5年捐輪椅逾200輛　黃偉哲感謝民間攜手完善社區關懷據點

慢食節首度移師高雄圓滿落幕　饒慶鈴邀港都民眾跨年遊台東

醫療節能領航者！嘉義基督教醫院榮獲經濟部節能標竿銀獎

農退儲金、老農津貼久拖未解　陳亭妃排審要求行政院立即送案

台東縣加油站油氣回收查核全數合格　縣府強化VOCs管理

台南長照協會直陳三大制度困境　盼別讓政策成為長照家庭的懲罰

榮退搜救犬鐵雄點亮耶誕燈　嘉義旅館業為流浪動物募款

台61線快速道路民眾車輛爆胎　布袋警快速救援

金馬導演李駿碩曝約砲秘辛　「真砲友」親自上陣還原現場

22歲男自稱勒斃婦人棄屍八卦山區　彰警大規模搜索無所獲

范少勳長出大人感！西裝、白背心造型帥翻　新戲接力、冥想成日常修煉

快訊／南迴搞軌毒殺弟媳詐保7100萬　李泰安判囚13年獲縮刑出獄

210萬起！台灣「福斯商旅新8人座MPV」上市　安全配備再升級

名額加倍！台中十大伴手禮首創「2大組別」　冠軍擴增至20名

鹿野慶典不只熱鬧　警察把防詐知識帶進宮廟

20歲女靠「偷包裹維生」　警方開門嚇傻：她還正在寄鍋子回老家

比健檢更重要！醫曝「5個日常感受」看出身體好不好：第1項最關鍵

首檔兆元台股ETF誕生　0050再降手續費

「看表演前記得開嗓！」 蕭敬騰挑選幸運觀眾「飆高音」

地方熱門新聞

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

五股閒置地大翻新　新北打造綠意新風貌

台南男斧砍女警遭收押！襲警前科遭起底

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工

大園區公所「大手攜小手」　愛心送暖　

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌

豬農拒收廚餘　桃園環保局啟動緊急協助機制

生達製藥捐「養肺百益膏」挺南市消防守護英雄呼吸道健康

冬夜最美「天際煙火」！雙子座流星雨極大期將至

陳以信推防水政見：4年新建雨水下水道100公里

更多熱門

相關新聞

台南青年兩天走讀×提案工作坊從鹽田踏查到政策解方

台南青年兩天走讀×提案工作坊從鹽田踏查到政策解方

台南市研考會於 6、7日舉辦「台南青委專業提案能力培訓工作坊」，以深化青年參與市政、提升政策建言品質為目標，今年不限青年委員參與，更敞開大門鼓勵對公共事務有興趣的青年加入。

台南市議會國民黨團書記長林燕祝以高票續任領軍

台南市議會國民黨團書記長林燕祝以高票續任領軍

台南國中數學競賽2千人拚實力、230位高手奪牌

台南國中數學競賽2千人拚實力、230位高手奪牌

台南召集替代役備役役男重訓防災救護

台南召集替代役備役役男重訓防災救護

台南牛肉湯店驚見活蟑螂！業者致歉、衛生局稽查

台南牛肉湯店驚見活蟑螂！業者致歉、衛生局稽查

關鍵字：

台南長照協會長照家庭

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

小煜結束5年婚姻！

表面佛系、私下算得很精三大星座

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面