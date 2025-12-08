　
地方 地方焦點

榮退搜救犬鐵雄點亮耶誕燈　嘉義旅館業為流浪動物募款

▲▼ 全台首創耶誕毛孩點燈！嘉義福容 voco聯手「鐵雄」萌力助浪浪 。（圖／嘉義福容 voco提供）

▲全台首創耶誕毛孩點燈！嘉義福容 voco聯手「鐵雄」萌力助浪浪 。（圖／嘉義福容 voco提供）

記者翁伊森／嘉義報導
.
2025年是嘉義福容voco酒店的寵物友善元年，主打毛孩同行不必分房的住宿體驗，推出以來好評不斷，截至12月已接待近1,000組旅客。嘉義福容voco酒店12月6日舉辦「耶誕點燈 毛孩有愛」全台首創寵物耶誕點燈儀式，邀請榮退緝毒犬、搜救犬「鐵雄」按下點燈按鈕，點亮酒店大廳耶誕裝置，畫面超萌可愛。酒店同時與嘉義市社團法人正德護生慈善會合作，展開為期20天的募款活動，捐款即可獲贈voco品牌伴手禮，款項將用於照顧流浪動物。

退休搜救犬「鐵雄」是從緝毒犬轉任，2018花蓮大地震期間成功在建築廢墟中救出1名傷者，還代表台灣前往法國參加由國際搜救犬組織主辦的「搜救犬世界錦標賽」，2023年榮退後由仁馨樂活園區領養，現在除了享受退休的優閒生活，更樂於關懷長照機構中的長輩。嘉義福容voco酒店特別邀請鐵雄擔任點燈大使，出場即吸引所有目光，按下瞬間的可愛表情和動作更擄獲旅客的心。人氣KOL《摸摸頻道》、《美術老師是隻貓》及《柴犬Nana和阿楞的一天》也到場共襄盛舉。

▲▼ 全台首創耶誕毛孩點燈！嘉義福容 voco聯手「鐵雄」萌力助浪浪 。（圖／嘉義福容 voco提供）

總經理錢嬿文表示，從今年2月起推出「PET PAL ADVENTURE毛孩同行」，讓毛主人和毛孩出遊不孤單，至今已經接待將近1,000組旅客入住。而今年耶誕特別和嘉義市社團法人正德護生慈善會合作，更是想將歡樂延伸給更多需要關愛的毛孩，不僅讓旅客和毛孩共享溫馨的耶誕時刻，也藉此呼籲社會大眾關注流浪動物的照顧與領養，未來嘉義福容voco酒店將持續深耕寵物友善服務，結合住宿、餐飲與活動體驗，打造毛孩與主人共同的旅行記憶。

募款活動將舉辦至12月25日耶誕節當天，酒店贊助價值近百萬的品項作為募款回饋禮，捐贈指定金額就可獲得voco筆記本、voco吉祥物鑰匙圈或英倫奢華養膚品牌Elemis喜沐用品。

▲▼ 全台首創耶誕毛孩點燈！嘉義福容 voco聯手「鐵雄」萌力助浪浪 。（圖／嘉義福容 voco提供）

今年耶誕裝飾以voco三隻吉祥物為主軸，包含燕雀的喜雀相迎、火鶴代表的美味趣享生活，在貓頭鷹象徵的獨處時光，酒店員工會持續秉持貼心可靠、妙趣橫生的方式，提供旅客這些服務，更值得一提的是，這些吉祥物裝飾全部是由點心坊純手工製作，此外更結合嘉義元素，將小火車懸掛空中，定時還會真的發車和冒出陣至白煙，成為嘉義最新網美打卡聖地。

嘉義福容voco酒店也在整個12月推出「耶誕手提包DIY課程」，家長可以在指定時間帶著小朋友來到7F休閒部，親手縫製立體手提包，再加上創意裝飾，活動房客免費參與、外客$100元。而擁有嘉義唯一百萬夜景的32F JOIN'S CAFE & BISTRO 酒吧同步推出「微醺聖誕夜」，自12月12日～25日販售耶誕限定品項。「金勾杯」將醇厚威士忌、香甜杏仁酒與清爽君度橙酒完美融合，入口濃郁順口、餘韻悠長；「紅色聖誕帽」則以百加得為主角，搭配新鮮草莓與酸甜蔓越莓，繽紛亮眼，宛如聖誕氣息濃厚的小巧藝術品，每一口都散發濃濃節慶魔力。

▲▼ 全台首創耶誕毛孩點燈！嘉義福容 voco聯手「鐵雄」萌力助浪浪 。（圖／嘉義福容 voco提供）

緊接著跨年活動即將於12月31日登場，JOIN'S CAFE & BISTRO 酒吧將舉辦跨年活動，現場提供酒水暢飲和下酒小食，早鳥價只要$850/人，預訂6人桌加贈氣泡酒1支。LIVE BAND輕柔音樂伴奏中溫馨告別2025，結束後下樓即可休息。追尋2026第一道光的民眾更免去舟車勞頓上阿里山碰運氣，去年廣受好評的「曙光活動」再度回歸，直接上嘉義101透明觀景台，眺望日出，現場提供暖呼呼的阿里山紅茶或咖啡以及嘉義必吃「阿焜早點」的胡椒蔥餅，參與跨年的客人可免費參與，其他顧客優惠價250元，邀請你用最Chill的方式開啟2026。

嘉義福容寵物友善耶誕點燈鐵雄搜救犬流浪動物

