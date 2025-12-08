慢食節首度移師高雄圓滿落幕　饒慶鈴邀港都民眾跨年遊台東

▲台東慢食節首度移師高雄圓滿落幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

2025台東慢食節最終場《採集餐桌：森川里海》7日在高雄駁二藝術特區大義公園落幕。本屆首次移師港都舉辦，台東縣長饒慶鈴率多位貴賓到場推廣「慢經濟」與「慢食文化」，並向南部鄉親發出邀請，12月31日可到台東參加跨年演唱會，2026年暑假更可「東漂」走進台東博覽會，體驗台東慢生活魅力。

台東縣政府農業處表示，台東慢食節自2021及2023年兩度於台北華山文創園區展出後，今年首次跨越中央山脈，以森川里海的採集文化為核心，透過料理、歌謠、導覽與手作等多元形式，讓民眾在高雄市中心重新理解土地與季節的風味。

饒慶鈴指出，自2015年推動時令餐桌節、2017年正式創辦台東慢食節以來，縣府與在地店家持續以友善土地、採用本地食材、永續理念為核心，累積具體成果。今年特別邀請50組台東店家前進高雄，以「山裡的香氣」、「野地的收穫」、「聚落的滋味」、「潮間的鹹鮮」、「採集的生活」五大主題，以及六大展演單元呈現台東多元飲食文化，讓港都民眾一次品味慢食精髓。

饒慶鈴也宣布，台東跨年演唱會將由阿妹、ALin等11組知名歌手登場，邀請民眾在年末走訪台東；而2026年暑假縣府將舉辦「台東博覽會」，展出近年在慢經濟、南島文化、永續城鄉等面向的城市推動成果，希望帶領更多民眾認識台東的創新與價值。

為期兩天的活動吸引上萬名高雄及南部民眾參與，欣賞電光部落歌謠班、馬樂Madal X Tahidang待浪樂閱青年傳唱隊等原民演出，並於閉幕晚會由ABAO阿爆及那屋瓦團隊帶來壓軸演出，現場氣氛熱烈。饒慶鈴也受邀登台與民眾同樂，與音樂一同搖擺，共同為本屆慢食節畫下充滿能量的句點。