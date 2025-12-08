台東縣加油站油氣回收查核全數合格　縣府強化VOCs管理

▲台東縣加油站油氣回收查核全數合格。（圖／記者楊晨東翻攝)

記者楊晨東／台東報導

空氣中看不見、聞不到的揮發性有機物（VOCs），是形成臭氧的重要前驅物之一，也涉及人體健康風險，其中加油作業過程所產生的油氣揮發，是常見但不易察覺的污染來源。台東縣環境保護局今年針對台東市發油量較高的10家加油站進行油氣回收設備功能檢測與查核，結果均符合規範，顯示縣內加油站油氣回收設備維持良好效能，有效降低污染疑慮。

台東縣政府表示，良好的空氣品質是台東最重要的環境資產，也是推動永續觀光與健康城市的基礎。強化油氣回收管理，不僅能降低揮發性有機物排放與臭氧生成風險，也能提升環境健康保障。特別是觀光旺季車流增加，油氣排放風險相對提高，因此更需落實設備維護與監測，落實聯合國永續發展目標中健康福祉、永續城鄉與氣候行動等項目，使環境品質持續向前。

環保局指出，今年針對台東市發油量較大的10家加油站，執行加油槍抽氣量與加油量比值（氣油比檢測）與油氣管線壓力衰減（氣漏檢測）查核，共累計檢測加油槍226枝，氣油比合格率達95%，遠高於法規70%以上標準；氣漏檢測10家全數通過，顯示油氣回收系統氣密性良好。

環保局進一步說明，油氣未被有效回收時，其中的苯、甲苯、二甲苯、乙苯等物質可能逸散到環境中，長期吸入恐增加呼吸道疾病、神經系統損傷甚至癌症風險。因此，環保局將持續辦理查核與抽測，並提醒民眾加油時可落實「跳停就好、停3秒再拔槍」的行為，可有效降低油氣逸散，為自身及周遭健康多一道保護。

未來環保局將持續辦理不定期稽查、抽測與教育宣導，協助各加油站強化油氣回收效能，共同維持台東清新的空氣品質。