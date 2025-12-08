生達製藥捐「養肺百益膏」挺南市消防　守護英雄呼吸道健康

▲生達化學製藥代表今早至南消第一大隊捐贈「養肺百益膏」，支持第一線消防人員呼吸道保養。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

深耕台南多年的老字號企業 生達化學製藥股份有限公司盧仲元經理及李禹奇課長，8日上午10時許，親赴南消第一大隊，代表董事長范滋庭捐贈自家研製的清肺潤喉保養品「養肺百益膏」，由第一救災救護大隊長邱國禎代表受贈，希望協助消防同仁維持呼吸道健康。

台南市後壁區烏樹林風災廢棄物暫置場自11月21日深夜燃起大火，連燒12天2小時50分鐘，於12月3日23時30分才完全撲滅，其間南市消防局共出動178車次、警義消463人次投入滅火，消防人員在高熱、濃煙與複雜地形中日夜輪班，備極辛勞。為感謝消防人員堅守火場、無畏付出，生達化學製藥股份有限公司自11月26日至12月3日連續8日每日送上50杯手搖飲，替第一線救災人員補充能量。



生達化學製藥范滋庭董事長表示，消防員在火場中長時間面對濃煙侵襲，呼吸道保養十分重要。生達身為台南在地企業，盼透過產品回饋，替守護城市的消防英雄盡一份心力，也向所有冒煙踏火、投入前線的同仁致上敬意。

消防局長李明峯感謝生達製藥對本次災害的高度關注與實質支持，期望此義行能成為拋磚引玉的起點，吸引更多企業共同投入消防資源提升與救災能量，讓台南成為更安全、更宜居的城市。

邱國禎大隊長則說，這次捐贈不只是物資，更象徵企業對消防工作的肯定。他提醒第一線消防員，面對消防工作高強度、長時程的挑戰，除了穿戴完整防護裝備，也要在勤餘維持體能、注意休息，才能在每一場任務中平安出勤、平安返家。