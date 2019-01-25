苦民所苦　藍營想聯盟自動立法調降房屋稅

▲苦民所苦，台南市議會國民黨團，將推動立法調降房屋稅動 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲將續漲今年房屋稅，市議會國民黨團繼提出凍漲方案後，聯合無黨聯盟和部分民進黨議員共34位共同提案，希望春節過後召開第2次臨時會，重新檢討『如何降低房屋稅率』與『調高每年折舊率』兩大部分，往修正台南市房屋稅徵收率自治條例及制定台南市房屋稅折舊率自治條例方向努力。

議會國民黨團書記長蔡育輝、李鎮國、尤榮智、方一峰、王家貞、蔡淑惠、李中岑、林燕祝、林美燕、盧崑福指出，房屋稅就是由房屋標準單價、面積、路段率、折舊率、折舊年數、稅率所構成，目前市府房屋稅稅率比別的縣市高，折舊率及折舊年數比其他縣市低，房屋標準單價比其他縣市又高，2016年台南市不動產評價委員會針對房屋標準單價，把2001年7月1日到2016年6月30日取得房屋使用執照的房屋，訂定2017年調整54％，2018年調整為65％，2019年調整為81％，2016年7月1日以後取得的房屋，標準單價以RC造3樓住宅房屋，1m2從2600元調高至5100元，調幅高達96％，導致百姓幹聲四起。大部分的直轄市折舊率均訂為1.17％到1.22％，台南市卻只有1％，導致徵稅年數過長，而且非自用住宅房屋（住家）2011年從1.2％調到2014年的1.5％，調幅25％，私人醫院、診所或自由職業事務所房屋稅率也由2％調漲到3％，調幅高達50％。

國民黨團進一步指出，房屋稅是地方稅，地方立法機構可以自動立法，解決民怨減輕百姓負擔，國民黨將結合無黨聯盟和部分民進黨議員，苦民所苦，將召開臨時會討論台南市房屋稅徵收率自治條例及制定台南市房屋稅折舊率自治條例。收集六都資料將過高的稅率調降跟其他縣市一致性，過低的折舊率將比照六都往上提升，防止台南市府透過不動產評價委員會向百姓口帶搶錢。

國民黨團強調拒絕接受市長黃偉哲提出的繼續調漲2019年房屋稅到81％方案，苦民所苦，國民黨與無黨聯盟要求市府應在3月底前召開不動產評價委員會臨時會，核定合理的2019年房屋稅，2017年和2018年違法徵收的房屋稅應還稅於民，另外，針對市府和民進黨提出2020到2022年未來3年房屋稅還將降回54％，國民黨反對認為不合理，因為台中高雄只調整60％，而台南市的物價所得、市民收入、房屋造價成本遠不及台中高雄，所以調降到40％以下較合理。

對於市長黃偉哲滿月表現，國民黨團經過黨團開會決議評分，評價為65分，理由為市長黃偉哲在房屋稅果斷力不足，龍崎歐新垃圾掩埋場決策閃躲，市府團隊新成員過多對法令認識不足，溝通協調不良以致影響行政效率，又無法與賴清德不當決策切割，所以滿月表現有待加強。