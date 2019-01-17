落實還稅於民　台南跨黨派議員要求房屋稅取消回溯並減稅

▲台南市議會跨黨派議員陳怡珍、穎艾達利、許又仁、周麗津、蔡旺詮、陳秋萍等人，求房屋稅取消回溯並減稅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會跨黨派議員陳怡珍、穎艾達利、許又仁、周麗津、蔡旺詮、陳秋萍等人1月17日表示，將號召不分黨派成員成立減稅聯盟，並結合學者專家共同研討房屋稅政策。

陳怡珍等議員說，台南近幾年大幅增加房屋稅及地價稅，税收大進帳30億元，但整體經濟環境並不理想，要求市府應該研擬2019年將房屋稅凍漲，更於2020年房屋稅討論減稅方案，真正體恤民眾生活辛苦、還税於民。

陳怡珍議員指出，台南市房屋稅連3年調漲，今年民眾又會在5月份收到稅單，人民感到持續被剝削。希望市府能順應民意，除了要求市府儘速召開臨時不動產評價委員會，凍漲2019年即將收到的房屋稅單，也請市府未來召開委員會核定時，針對2020年後連續3年的房屋稅，應重新檢討房屋稅核算基準，進一步訂出減稅方案，取消不合理的回溯條款。尤其，前3年房屋稅回溯至2001年7月1日設藉，導致被增加課徵房屋稅的戶數增加，房屋稅溯及既往如此不公不義的政策應檢討取消，期盼能讓民眾稍稍鬆一口氣，不要再從老百姓身上剝皮。

許又仁議員表示，不動產評價委員會應由民意機關及人民團體推派代表參加，且人數不得少於5分之2，但當時市府調漲房屋稅並回溯，似乎沒有舉辦任何公聽會、說明會，表示此舉沒有正當性，評價委員也沒有考慮到人民的感受。其次，民進黨團曾提出建請市府編列預算補助今年房屋稅由65％調整至81％稅金之主決議，財稅局也沒有執行。再來，調漲房屋稅對自住的民眾也不公平。

周麗津議員指出，「房子是用來住的、不是用來炒的」，像台北市就有自用住宅的免稅額，首創「單一且自住」課輕稅，將稅率從1.2％降至1％，明年更打算再降到0.6％。房子是生活的必需品，自用住宅稅率本來就應該比較低，但台南卻讓年輕人買了新房付不起房屋稅，真的很無奈。

穎艾達利議員則強調，市府的政策不可粗暴執行，應合情合理來推動，才能接地氣、以人為本，要讓人民有感，但絕對不是被剝奪感。去年市府宣稱受調漲房屋稅影響的自住戶數僅占全市房屋總戶數的11.59％，他相當不能接受！自住戶就是自住戶，不僅僅是數字，市府不能坐在辦公室用數據看事情。他要求不動產評價委員會應重新審議稅基，並區分自用及非自用戶、新屋及舊屋，才能做到公平合理。

蔡旺詮議員表示，調漲房屋稅並回溯至民國2001年7月1日設藉，在適法性上一直都有問題，依據法律上的不溯既往原則，要求市府頒布的行政命令，應由政府自己解套。針對回溯部分應透過制定專案累計減稅，以調降代替退稅，全部還稅於民。