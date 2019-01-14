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無盟要求停止內鬥　齊心為房屋稅飆漲解套

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▲無盟總召林阳乙議員指出，新任市長黃偉哲宣布凍漲，但對取消往前追溯15年，及退稅，乃至將在今年5月召開的不動產評議委員會能公開透明，都未予以善意回應，讓人擔憂『賴規黃隨』。（圖／記者林悅攝）

▲無盟總召林阳乙議員指出，新任市長黃偉哲宣布凍漲，但對取消往前追溯15年，及退稅，乃至將在今年5月召開的不動產評議委員會能公開透明，都未予以善意回應，讓人擔憂『賴規黃隨』。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2019年房屋稅即將在5月開徵，雖然新科台南市長黃偉哲應允凍漲，漲幅跟去年一樣維持65％，但並未取消往前追溯15年，加上不動產評議委員會即將召開，台南市議會無黨團結聯盟擔憂該會又成為黑箱作業，導致房屋稅將任由市府宰割，因此14日呼籲議會各黨派共同連署召開臨時會，齊心共謀為房屋稅飆漲解套。

無盟說，正副議長選舉紛擾，迄今仍餘波蕩漾，大家停止內鬥，並呼籲議會各黨派及要求市長黃偉哲順應民意，不要再為錯誤的政策背書。無盟總召林阳乙議員指出，台南市政府為彌補財政空缺，2016年前台南市長賴清德任內大幅調漲房屋稅，分3年逐年調高，2017年先漲54％，2018年調幅為65％，2019年漲幅達81％，且還全國首創往前追溯15年，影響全市約11萬多戶新舊房屋調漲，導致民怨四起，新任的市長黃偉哲才宣布凍漲，今年的房屋稅漲幅仍維持跟去年一樣，但他對在野黨要求包括取消往前追溯15年，及退稅，乃至將在今年5月召開的不動產評議委員會能公開透明，都未予以善意回應，讓人擔憂『賴規黃隨』。

林阳乙議員表示，今年的房屋稅即將在5月開徵，相關作業稅捐單位應將在3月即展開，他認為整個房屋稅其實還有調降的空間，市府應該審慎研議，而不是如同黃偉哲市長說凍漲，卻維持在漲幅65％，這對市民的負擔仍大，所以他希望市府能針對房屋稅的合理開徵漲幅、取消往前追溯15年，及將超徵的稅收還稅於民，甚至不動產評議委員會召開需公開透明，在在都需要與市府討論，因此召開臨時會來解決該問題，已勢在必行。

另，針對正副議長選舉引發的紛擾，乃至民進黨團依舊在攻擊議長郭信良，林阳乙議員也呼籲能停止內鬥。他強調，台南市房屋稅飆漲的罪魁禍首是前4年的民進黨議員，當初如果不是這些民進黨議員以優勢的過半數人數，護航市府通過房屋稅飆漲案，市民也不會飽受荷包失血的痛苦，他希望順利連任的民進黨議員能將心思放在如何解決房屋稅飆漲的問題，彌補過失，亡羊補牢，否則將會被市民所唾棄。

台南市財稅務局指出，台南市2019年召開不動產評價委員會將朝輕稅方向規劃
針對市議會無黨團結聯盟要求房屋稅凍漲，財政稅務局表示，台南地院2017年度2個判決與高雄高等行政法院2018年度裁定，肯認台南市調整舊屋之房屋標準單價合法，且是自「新年度」，也就是自課徵2017年度起房屋稅時才有適用，只向未來發生效力，沒有溯及既往，且台南市並未對以前年度已核課之房屋稅再予重新認定與補徵，現階段沒有退稅的疑慮。

未來針對房屋標準價格的調整及適用方案，依法還是必須待2019年度不動產評價委員會來做合理決定。社會各界對房屋標準價格調整的建議意見，財稅局均作成紀錄，將朝輕稅方向規劃，列入2019年不動產評價委員會提案討論。

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關鍵字：無盟,內鬥,房屋稅,飆漲,解套

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