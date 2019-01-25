惡劣男偷摸SG屁股　被抓包還嗆「不想被摸就去貼牆站」

▲賈姓男子在展場偷摸SG屁股被抓包還嗆聲，被起訴性騷擾罪嫌。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

賈姓男子2018年底到台北市世貿參觀展覽時，偷摸一名Showgirl的屁股，被抓包後，竟然還回嗆被害人「不想被摸就去貼牆站」，因為另名展場工讀生作證目睹經過，加上展場監視器畫面為證，台北地檢署25日依性騷擾罪嫌起訴賈男。

賈姓男子2018年12月底到世貿參觀展覽，賈男看被害的showgirl長相甜美，慢慢靠近showgirl所在的舞台附近，伺機摸了showgirl屁股一下，然後假裝沒事走開。

showgirl馬上察覺被吃豆腐，追上前找賈男理論，賈男否認辯稱，可能是經過的時候不小心碰到，因被目擊者指證是故意偷摸，賈男竟腦羞嗆showGirl，「不想被摸就去貼牆站」，showgirl氣得堅持要告到底。

檢察官調閱監視器畫面，當時現場人潮不多，賈男卻刻意靠近showgirl背後的畫面，認定賈男稱不小心碰到的說法不合理，依據證人指認，依性騷擾罪起訴賈男。

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