地下火藥庫！高雄住宅區藏17噸走私爆竹　「單發椰型煙火」可炸毀車

地方中心／高雄報導

海巡署近日接獲囤積、私運非法爆竹情資，經各方單位調查，發現大批走私爆竹竟然藏匿於高雄住宅區，只要一不小心就會造成重大傷亡，其中更有大型專業椰型煙火，單發就能炸毀一台車；初步估計這些爆竹總計1萬7290公斤，全案依違反爆竹煙火管理條例函送高雄橋頭地檢署偵處，至於非法爆竹部分則移請高雄市政府消防局依規定辦理銷燬作業。

▲走私爆竹數量驚人。（圖／記者宋德威翻攝，下同）



警方表示，接獲情資後立刻報請檢察署主任檢察官李廷輝指揮，並於15日持高雄地方法院核發的搜索票，會同相關單位前進搜查，果然在林姓男子的租賃處查獲非法囤積及走私爆竹，計一般爆竹煙火1萬1294公斤、專業爆竹煙火5996公斤，共計1萬7290公斤。

警方調查，林姓男子為了牟取暴利，透過網路向綽號「阿力」人士低價收購大批貨櫃走私進口的非法爆竹，並以貨車化整為零，將非法爆竹囤放於承租處。而該批非法爆竹經檢驗後，種類計有129種，其中更有大型專業椰型煙火，裝填一半黑火藥，施放時速即可達1440公里，可瞬間炸飛一輛汽車，爆炸威力驚人。

▲林男用貨車載運爆竹。

警方指出，因藏匿於高雄多處住宅區，若不小心引爆，恐致重大災害並造成人員傷亡，全案依違反爆竹煙火管理條例函送高雄橋頭地方檢察署偵處，非法爆竹部分則移請高雄市政府消防局依規定辦理銷燬作業。

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