北愛爾蘭汽車爆炸「火球沖天」白車全焦　恐怖組織涉案4人被捕

▲ 白色貨車被炸得全毀。(圖/路透社)

國際中心/綜合報導

北愛爾蘭(Northern Ireland)第二大城德里(Londonderry)一間法院前19日驚傳汽車爆炸案,所幸無人受傷;警方當天逮捕2名嫌犯,20日又逮捕2人。政屆領導人指出,這起事件與恐怖攻擊有關,警方也證實,這起襲擊是恐怖組織新愛爾蘭共和軍(Real Irish Republican Army,簡稱Real IRA或New IRA)所策畫。

當地時間19日傍晚6時10分左右,一輛外送披薩的貨車在德里的白蘭地威爾(Brandywell)遭到2名武裝份子劫持,裝上炸彈後,晚間7時23分停放在主教街上的法院前。當地警局助理副局長漢米爾頓(Mark Hamilton)指出,他們當晚接到一通15分鐘的警告電話,約7時55分趕到現場。

疏散附近居民的時間相當有限,所幸在警方與當地組織的合作之下,迅速救出一間青年俱樂部裡的孩童、一家豪華酒店和教堂裡的數百名民眾。炸彈在晚間8時10分爆炸時,警方與被疏散的民眾正準備離開該區域,因此沒有造成傷亡。警方19日當天逮捕2名20多歲的涉案男子,20日又逮捕分別為34歲和42歲的2名男子,但並未說明他們的犯案動機。

Police release CCTV footage of explosion outside courthouse on Bishops Street in Derry/Londonderry last night. pic.twitter.com/tqzqBdCZnv