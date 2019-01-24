穿尼龍外套搬貨！他腳底一踩瞬間爆炸　全身冒煙陷火海

大陸中心／綜合報導

臉書粉專「119消防聯網」今日上傳一段影片，一名大陸廣東員工當時穿著尼龍外套，腳上則踩著膠底鞋，與另一名男子忙著搬運，然而，貨車上放著棉紗卷，周圍充斥著棉絮，男員工踩上金屬車板時瞬間引爆大火，逃開時身體都冒煙，可見靜電導致災害的危險性。

▲2名員工原本在貨車上搬運，怎料之後發生大火。（圖／翻攝自微博，下同）

這段影片最初先在微博上瘋傳，可見原本有2名員工在貨車上搬運棉紗卷，其中一名男子先穿著膠底鞋在車板踩來踩去，後來下車離開。另一名穿著尼龍外套的員工則要從棉紗卷堆中出來，空氣中瀰漫著棉絮，當他一腳踩上金屬車版時，卻瞬間引燃火勢，場面相當駭人。

▲腳底踩到車板前，車上就先有火花冒出，隨即火勢瞬間爆發。

此時，棉紗卷全部都燒了起來，著火的員工也趕緊逃離，但他全身冒煙，還不清楚傷勢如何。經常分享防災資訊的「119消防聯網」則說明，當時車上充滿棉絮，膠鞋底與車板之間的空隙所累積的靜電放電時，就會導致瞬間爆燃。

▲男員工趕緊跳下車。

至於該如何避免類似的災害？該粉專也建議，類似的裝卸貨車都應該設置接地措施，像是安裝除靜電帶，場地的環境濕度要大於70％，可以透過噴霧器來達成，另外，人員也要盡量穿著棉質衣物。

對此，網友也紛紛留言表示，這樣的畫面實在是怵目驚心，企業一定要執行安全措施，才能避免員工受傷，「為什麼很多公司要嚴格執行防護靜電，就是一旦發出火花後果不堪設想」、「車體要裝接地外，工作人員鞋子也要繫靜電消除帶」、「易燃場所工作的，不能穿化纖類衣物，鞋子也要穿防靜電的」。

搬運中的尼龍外套和膠底鞋摩擦棉紗卷，周圍瀰漫棉絮，一腳踩上了金屬車板...立即見證靜電致災的可怕威力... 膠鞋底與金屬板的空隙，累積的靜電放電時，產生電弧火花高熱引燃空間棉絮粉塵，爆燃的瞬間... 逃離時，全身都冒煙了... 建議類似裝卸貨車輛，應設接地措施（如安裝除靜電帶等），控制場地環境濕度大於70%（如設置水霧加濕器等）...人員儘量穿棉質衣物 由 119消防聯網發佈於 2019年1月23日 星期三

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