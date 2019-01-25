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國文考題出「延禧、羅大佑」　補教師批不要為了結合而結合

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學學測登場，第一天考科為英文科、國文選擇題、社會科。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今天是學測第一天，考完上午的英文科，12點50分接著考第二科國文選擇題。得勝者文教國文老師林宗賜表示，雖然說學語言不能有範圍，但這次的試題整體其實偏難，非常生活化且多元，其中，文章鑑賞的題型爭議很大，建議大考中心未來出的考題可以有更明確的答案。

雖然大考中心指出，這次試題特色因為重視閱讀素養，因此閱讀題組比重增加，包含文學藝術奠基，及天文與社會科學，擴展閱讀素材的多元性。但林宗賜認為，這次國文試題25、26、27、28、34、40題陷阱很細微，閱讀分量重，尤其25至27題其實是有爭議的，連答題團隊做完這幾題答案都不一樣。他認為，這樣的考題對考生來說其實是很辛苦，雖然出題是困難的，但是閱讀理解題目主旨應非常清楚，不能消耗考生的耐心，這樣考試考到最後不知道是在考學生的細心度，還是國文程度了。

▲▼ 國文學測答案。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲林宗賜、李怡萱表示，這次試題整體偏難，文章鑑賞的題型爭議很大，建議大考中心未來可以有更明確的答案。（圖／記者崔至雲翻攝）

國文老師李怡萱也表示，這次的出題確實打破以課本為中心的考試，但是有爭議的題型會模糊了出考題的目標，像是這次有包含了戲劇《延禧攻略》、音樂家羅大佑、李宗盛等時事題融合，其實不需要為了結合而結合，為了跨域而跨域，因為沒有這些劇名或是歌曲在題型中，考題還是完整呈現，這樣反而會消耗考生的耐心。

全教總國文科發表教師、成功高中老師涂琦則說，這次的試題內容較靈活，且又跨很多領域，整體考券偏難，整份考券提高了閱讀教學的重要性，也更導引了閱讀與分析的重視，對於文本較不重視太多細節分析，但更重視精鍊語言的修養。

涂琦也說，課內外篇章的閱讀分析，是本次試題的特色，課內文章較去年多，有利於教學與學生學習。另外，文言佔43%，有18題，46分；白話佔57%，有24題，54分。

▼108年大學學測國文科試題參考解答。（得勝者文教提供，正確答案以大考中心公布為準。）

▲▼ 國文學測答案。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲▼ 國文學測答案。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲▼ 國文學測答案。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲▼ 國文學測答案。（圖／記者崔至雲翻攝）

▲▼ 國文學測答案。（圖／記者崔至雲翻攝）

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關鍵字：學測,考場,國文,跨領域,多元,考生,延禧攻略,羅大佑,李宗盛

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