連地理老師都出錯！　「真的難」社會科閱讀多、陷阱多

▲公民老師認為，這次社會考科很難，學生看到考題應該也會訝異。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測第一天最後一節考社會科，得勝者文教公民老師張雪雲表示，「難！真的難，三科都難！」學生看到考卷大概有點訝異。地理老師李威立在解題時更發現連自己都出錯，他說，這次的考題很多都是史地合科，考生在作答時觀念需要非常清楚，試題陷阱也非常多，未來學生需要將3科融合起來念，老師教學也是相當大的考驗。

張雪雲認為，今年大考中心出題相當認真，這三科做了很大的融合，同時頁數也增加，學生閱讀起來會很辛苦，考生需要耐住性子完成考題，張雪雲特別提到55題，她認為，該題是很棒的敘述，歷史的題幹，但包含經濟學的題目，很棒的題目，但對於老師未來的教學方式倒是相當有挑戰。

▲補教師認為，今年考題閱讀量增加，這樣的題型學生不好學，跨領域的內容連老師也不好教。（圖／記者林敬旻攝）

李威立指出，在考試前就認為因為「5選4」關係，考題難易度會增加，但是看到考題後才發現「增加這麼多」，試題陷阱很多，考生須要仔細看，以往社會科約15頁左右，但今年變成19頁，文字量變多，閱讀量很大，而這樣的題型學生其實不好學，跨領域的內容連老師也不好教。

歷史老師曾泰輯則說，閱讀量的提升，就會造成學生誤為該題原本想要表達的意思，尤其今年不僅閱讀量增加，更是全面整合，考生解題時一定會混淆。另外他也指出，與往年比較，中國史的考題也相對提升了。

至於成績級分方面，得勝者文教預估，今年社會科級分原則上與去年相同，頂標13級分、前標12級分、均標10級分、後標8級分、底標7級分。