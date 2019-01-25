學測社會／中美貿易、移工權益入題　試題跨科跨領域結合占一半

▲▼大學學測登場，考生考完社會科目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

學測今（25日）登場，下午最後一節考科社會結束，約12萬1262千人考生選考，缺考率2.39%，人數約2965人。大考中心說明，試題結合生活經驗及新聞時事，培養學生能「家事、國事、天下事、事事關心」，如29題中美貿易爭端開啟，第61題柬埔寨近年政經穩定的情況下，台商該如何擬定最佳因應方案等。

大考中心表示，今年地理試題生動靈活，多元角度切入，並融合了生活、時事和議題，充分展現該科「上知天文、下知地理」的全方位面向。題型特色則包括，文字敘述與圖表相片分占12題，各占一半比重。公民與社會部分，跨科跨領域結合的試題也超過一半，且多情境化，就是使虛擬也很有真實感，如真實事件改寫，如60至63題構成的組題，就是以柬埔寨的國家概況作為情境，結合歷史學科曾學習過的大陸使重大陸歷史事件、地理科所學的季風概念，還有移工勞動權益等。

試考生認為，整體取材傳統中帶有變化，如第4題考《民法》對結婚雙方的法定權利義務規定的傳統基礎題，第17題為直接考學說名詞概念的歷史題，試題著重台灣社會現況，評量基本概念且具新意，如第3題提及台灣社會傳統風俗習慣的影響，和第38至39題題組敘述台灣養蚵文化和土地開發案，提及環境及經濟的衝突與平衡。整體而言，全卷多情境化題目，考題生動有趣。大考表示，這次試題是要強調要有圖表力、閱讀力。