學測英文考台灣的驕傲 　除了水果、美食考生解讀「捷運」也是

▲大學學測登場，考生考完英文課目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

今天是大學學測第一天，英文是第一考科，雖然表定10點20分就可以離場，但在師大附中考場一直到10:50才陸續有考生交券。張姓考生認為，題型比以往模擬考簡單，只要掌握基本概念應該可以考得不錯。而作文題型為，「身為台灣的一份子，台灣最讓你感到驕傲的是什麼」，有學生以「美食、捷運」為主題，也有學生以「水果、交通」入題。

今年考題難易適中，只要掌握基本概念就能考得不錯，但作文若要寫出新意，難度高。今年非選中譯英部分，兩題均將高鐵入題，但題幹已提供翻譯，難度不高；至於英文作文，則要考生以「身為台灣的一份子」為題，請考生敘述感到最驕傲的人事物或文化制度，頗具難度。

▲考生認為，只要掌握基本概念應該可以考得不錯。（圖／記者林敬旻攝）

永春高中黃姓考生指出，英文篇幅長的題型比較多，圖表型的題目較少，幾乎沒有印象有做到，但自己英文不好，作文及翻譯不太會。永春高中曹姓考生說，此次閱讀測驗中首題考的與生物相關，例如變性等，議題很有趣，但難度並不高；作文她則以台灣的水果及便利的交通為題。

師大附中學生顧允中表示，今年的單字與克漏字較往年來得難，但整體難度並不高，閱讀測驗篇幅則稍長；讓他印象深刻的考題是閱讀測驗中，讓學生比較美洲原住民圖騰，十分有。

▲顧允中認為，今年的單字與克漏字較往年來得難，但整體難度並不高，閱讀測驗篇幅則稍長。（圖／記者范綱儀攝）

顧允中也說，此次翻譯考的是台灣高鐵，但許多辭彙都有替代性的表示方法「翻譯難度並不高」，另外，作文則以「美食、捷運」為主題發揮，她認為「美食、捷運」的英文辭彙不難，寫起來不會太難，另外他也加上推廣台灣的方法，建議可以邀請youtuber來介紹台灣，讓更多人看見台灣之美。

