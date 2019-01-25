舉重男孩意外癱瘓　他：「人生只能靠自己」獨坐輪椅拼學測

▲舉重男孩意外癱瘓，今勇敢面對人生考大學。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

一年一度的大學學測25日登場，高苑工商一名考生林高毅早上推著輪椅，獨自搭車前往高雄師範大學身心障礙試場應試。原本，練舉重的林高毅，曾經獲得健力比賽冠軍，前途一片光明。不料，卻在高一時，遭到颱風後的斷樹壓傷胸椎，造成他下半身癱瘓，因此斷送了舉重之路，但林高毅沒有因此喪志，他樂觀的說：「發生意外之後，人生就只能靠自己！」

林高毅國中就開始練舉重，成績也相當優異，還曾拿下全國健力比賽冠軍，參加舉重比賽也曾獲獎，國中畢業後，他也順利進到高苑工商舉重隊。但在2016年10月一場颱風過境後，就讀高一的林高毅因為幫忙清理校園，不慎被斷樹壓傷胸椎，造成下半身癱瘓，從此改變了他的人生。

林高毅坦言，曾經有想過要放棄自我，但為了不讓從小帶大他的祖父母擔心失望，他決定重新振作，並勇敢面對。他也表示，這場意外改變了他的人生觀，從前不愛念書才想練體育，也沒有什麼夢想，但現在只想畢業後找份簡單的工作養活自己。

至於大學志願，林高毅說，原本希望能考上工業設計相關學系，但因伯父在開電子晶片工廠，算是家族企業，因此他也希望能考電子相關科系，未來才能夠在工廠就業。

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