考生強行離場取消全科資格　學測社會2965人缺考創18年新高　

▲大學學測登場，考生考完社會科目離開教室。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

學測今（25日）登場，下午最後一節考科社會結束，大考中心說明，上一節國文考科在中部某一試場，發生1起重大違規事件，一名考生突然強行離場，試務人員接到消息馬上前往處理，但該考生堅持要離場，違反違規處理辦法，以依規定取消該生所有考試資格。

大考中心指出，依規定每科考試開始後60分鐘才能離場，下午國文科至少要等到1點50分才能離開，但這名考生在1點25分強行離場，試務人員趕往處理，但該生卻不接受，隨即增派人員前往，避免該生再進入，也取消該生所有考試資格，但後續須送考試委員審議。

不少人關心立委補選選區試場有無狀況，大考中心表示，台北市成淵高中、百齡高中，和台中一中等校附近，今天都沒有發生任何干擾的事件。大考中心也提醒考生，明（25日）氣溫偏低要注意保暖。另外，北一女考區因 27日有活動，明天上午9點舉辦單位將會在附近凱達格蘭大道布置，考生應注意首節考試時間9點20分。

另外，根據大考中心統計，社會科共有12萬4227人到考，2965人缺考，缺考率2.39%，較去年1.45%大幅增加，也是學測舉辦18年來新高，是否因今年5科可選考非全考導致，大考中心表示，目前無法推測。

其他人也看了...

學測社會／考卷長達19頁...寫到想哭！地理老師：考題難30題我也卡住了

學測國文試題重「思辨能力」 解題老師：驚嚇指數度低

學測重大違規！試場發現監視設備、考生帶走試題本零分計算

學測國文／陸劇「延禧攻略」入題 試考生：趣味不死板

考生情緒不穩、染A型流感 學測首節新增3間備用試場

學測英文／作文「台灣最讓你驕傲的事」 大考中心：題材親切