學測英文主戰場在「寫作」　補教師：寫台灣民主必拿高分

▲大學學測登場，第一科考為英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測第一科考為英文，得勝者文教英文老師Fran表示，今年題目與去年比較起來，相較簡單一些，但是今年決戰關鍵是寫作。英文老師Gary也說，今年寫作是「主戰場」，除了感受到大考中心出題的用心外，也讓學生用英語來敘述台灣精神，寫出愛台灣的原因，起承轉合都要掌握明確方向。

今年學測英文作文為，「身為台灣的一份子，台灣最讓你感到驕傲的是什麼？」英文老師Jack說明，這次的手寫主題長大了、成熟了，未來若都往這個方向出題，對台灣學生英文程度會有很大的幫助。Gary也建議，作文可以寫到台灣「民主」、「本土主義」、「在地主義」應可拿高分。

▲Gary建議，作文可以寫到台灣「民主」、「本土主義」、「在地主義」。（圖／記者林敬旻攝）

至於閱讀測驗，Gary說，每一篇的長度比去年稍長，但難度下降一些，學生在閱讀過程中不會這麼痛苦。另外，針對「單字」的部分，Gary進一步說明，今年整體的題目難度跟去年沒有很大差異，但有一個很大的調整，L5、L6的單字去年只出了一個，今年有六個，「等於多了六倍」。第一大題的部分，學生如果有好好背單字，掌握「一字多義」，一定可以得高分。

至於第二大題，Fran說，主題聚焦生活、本土、科普、在地主義、實用主義，包括愚人節、鳳梨，減肥等等，題目的題幹明確，文法方向性也很精確，避開模擬兩可的題目，應該沒有很爭議的題目。

補教老師說，今年整體的題目難度跟去年沒有很大差異，去年的英文五標是頂標14、前標13、均標10、後標6、底標4，今年預估頂標14、前標12、均標10、後標6、底標4。

▼108年大學學測英文科試題參考解答。（得勝者文教提供，正確答案以大考中心公布為準。）



