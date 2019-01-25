春節加強安全維護工作　義警民防大隊長訪金山分局鼓勵慰問

▲ 春節加強重要節日安全維護工作，義警、民防大隊長訪金山分局鼓勵慰問。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節加強重要節日安全維護工作將於28日展開，新北市民防大隊長吳建亨與義警大隊長鄭誼宏有感於民防、義警等協勤人員平日為民服務的辛勞，於25日下午特地前往金山分局進行慰問，並致贈慰問金感謝這群民力人員維護治安的辛勞。

2019年春節加強重要節日安全維護工作是集結警、消、民防、義警等協勤民力的總動員，在密集勤務規劃下，於春節期間無間斷提供治安、交通及為民服務工作，以確保春節期間社會治安良好及交通順暢等，使民眾能在平安、和諧的生活環境中歡度佳節。

金山警分局表示，今年本項工作實施期程自2019年1月28日22時起，至2月11日24時止，以治安平穩、交通順暢及民眾安心，為三大工作主軸，為了提振協勤民力士氣，因此民防、義警大隊長特地選在春節前夕，連袂親自前往金山分局慰問，感謝民防、義警人員過去一年來對社會的無私奉獻。

民防大隊長吳建亨及義警大隊長鄭誼宏期勉民防、義警人員於春節期間應齊力協助警方加強犯罪偵（預)）防、維護交通順暢、立即回應民眾需求，展現共維社會治安之決心、整頓交通之盡心及服務民眾之同理心，偕同金山分局警方堅守崗位，發揮整體力量，持續提供便民作為，營造洋溢著「平安、祥和、快樂」的年節氣氛，讓民眾過一個順遂、如意、團聚的春節假期，方能符合民眾的期待！

金山警分局副分局長林輝良表示，正因為有各位民力人員擔任社區守護者，犧牲假期、不辭勞苦巡邏街頭巷尾，市民才能高枕無憂享有安全居住環境，期許市民如遇到這群默默付出辛勞的無名英雄們，能衷心說聲感謝，相信這就是對全體默默守護治安的無名英雄最好的鼓勵。

另外，警方亦為了防止毒品進入社區，積極推動「安居緝毒」專案，春節期間也不例外，為建立「友善通報網」，希望透過社會大眾的力量，揪出不法份子，尤其現今社會人手一機，鼓勵民眾如遇到可疑之人、事、物，隨即以手機拍攝影像，提供警方作為偵查犯罪情資眾要來源，透過勇於舉報，發揮警民合作力量，共同維護社區安全，徹底掃除社區毒品，也讓民眾能夠安全、安心過好年。