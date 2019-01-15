直擊／「羊毛長在豬身上」　匈牙利國寶「綿羊豬」繁殖成功

▲ 羊毛出在豬身上？！真心不騙！金山直擊匈牙利國寶「綿羊豬」。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

您有看過全身長滿捲毛的「綿羊豬」嗎？新北市金山區兩湖里山上有一間「東坡綿羊豬牧場」牧場主人楊格，飼養全身佈滿厚重的捲毛，如果沒有看到牠的豬鼻子，乍看就像綿羊。但體重可達上百公斤，遠看像似綿羊奔馳在山林樹叢間，毛茸茸捲毛，仔細近看竟是豬，其實牠的真名是匈牙利綿羊豬（曼加利察豬 Hungarian mangalitza pig），目前為「稀有品種」，披著羊毛的豬，模樣非常可愛。

遠看以為是綿羊，湊近細看竟是披著羊毛的豬。「東坡綿羊豬牧場」牧場主人楊格說，五年前，他在一本雜誌上看到介紹綿羊豬，模樣真的太可愛了，怎麼會有豬長成這個樣子，天下真的是無奇不有，才會特別遠到從匈牙利引進台灣飼養。綿羊豬全身長滿捲毛，又捲又長，有紅色、黑色、金色三種顏色，是由山豬演化而來，長到一歲就成熟，體重大約有100公斤，小時候與山豬一樣身上有條紋，活動力十足，抵抗力好，是一種放牧型的豬。

牧場主人楊格說，二年半前，他從匈牙利遠渡重洋進口16頭綿羊豬，目前已飼養繁殖成功，通常使用野生牧草，曼加利察豬的腸道較長，除了吃一般調配的飼料，同時也喜歡吃馬鈴薯、南瓜和地瓜進行飼餵，以補充纖維幫助消化。在充滿霧氣的山上，綿羊豬都躲在草叢裡，主人楊格只要一吹起口哨聲，一群毛絨絨的綿羊豬，立刻從草叢中跑了出來，等著主人餵食，因為豬的毛色相當多樣特別，長大毛茸茸身軀和耳朵，令人看了愛不釋手。

匈牙利綿羊豬誕生於1833年，由匈牙利的家豬品種和匈牙利野豬雜交而來，天生脂肪多瘦肉量很少，但後來當地人對豬油的需求減少，加上牠瘦肉量太少，而逐漸被現代品種取代。2004年匈牙利綿羊豬被匈牙利列為是國寶，目前全球約有5萬頭。

▲ 農場主人楊格，飼養全身佈滿厚重的捲毛，如果沒有看到牠的豬鼻子，乍看就像綿羊。