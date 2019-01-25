白宮外部顧問提「中美45年談判模式」：習慣拖到最後一刻

▲白邦瑞（Mike Pillsbury）為哈德遜研究所（Hudson Institute）中國戰略研究中心主任。（圖／取自哈德遜研究所官網）

記者張靖榕／綜合報導

中國國務院副總理劉鶴將率團於30日訪問美國與貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）進行高級別談判。儘管美國總統川普稱美中貿易談判表現很好，基於「中國偏好拖到最後一刻才敲定協議」的理由，被白宮稱為「中國通」的川普外部顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）仍不認為兩國在近期內的談判會有所突破。

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／CFP）

根據美國CNBC報導，白邦瑞針對美中貿易談判的問題回答，美國歷屆總統在過去45年來都曾和中國談判過，「這當中可以歸結出幾個固定模式，其中一個就是中國偏好在最後一分鐘才達成協議，以盡可能爭取到對他們最好的結果。」他說，「所以我並不屬於那些認為兩國在近期內就能達成重大突破的人之一。」

不過，白邦瑞對美中在未來較長的時間裡達成最終協議仍保持樂觀，「我並不期望這會是一筆順利的交易，但我的確期待它成功，因為總統川普非常關注這個議題。」3月2日是美國設立的談判期限，若在這之前沒有達成協議，將會展開對中國進口商品課徵2000億美元（約6.2兆元新台幣）關稅的貿易制裁。

哈德遜研究所（Hudson Institute）中國戰略研究中心主任白邦瑞的從政履歷豐富，曾在雷根總統時代及老布希總統任內任職，同時是美國外交關係協會和國際戰略研究所的成員，擅長對中國大陸的研究及分析，著有《2049百年馬拉松：中國稱霸全球的祕密戰略》。