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社會 社會焦點 保障人權

紋身師傅兼差改槍遭查獲　硬拗「朋友抵債留的」

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▲警方呼籲，勿因一時興起，任意改造空氣槍或操作槍等結構。（圖／記者宋德威翻攝）

▲警方呼籲，勿因一時興起，任意改造空氣槍或操作槍等結構。（圖／記者宋德威翻攝）

記者宋德威／高雄報導

高雄警方於107年12月初接獲民眾舉報指稱，有一綽號「小陳」之男子涉嫌在屏東縣九如鄉一處出租屋內非法改造槍械一事，案經本專案小組蒐證月餘，16日前往現場，發現該綽號「小陳」之男子平時除工作外，均窩在家中不再外出，但卻因工作環境屬性認識較複雜之人，遂將客人留作抵債之改造手槍納入收藏及拿來試槍，因而對槍械感到興趣，進而向模型店購買操作槍及裝飾彈等情，經警研判該綽號「小陳」之男子涉嫌改造槍砲犯行重大，進而偵辦。

經調查發現「小陳」平日以美髮、紋身為業，因工作因素交往複雜，且經濟來源不甚穩定，並多日日夜跟監蒐證發現，見小陳騎乘機車前往模型店購買操作槍等物品時，專案小組研判見機成熟，旋即向屏東地方法院聲請搜索票進行查緝，當場查扣改造手槍1把、操作槍1把、子彈22顆、喜得釘1包、彈殼6個、紙雷管1包、電鑽1支、鑽頭6支、游標卡尺2支、擦槍油等改造工具一批及毒品等證物。

警方表示，陳嫌坦承有改造子彈等罪嫌，惟該把改造手槍係一名友人綽號阿民於107年6月份前來紋身後卻賒帳，經多次催討未果之下，最終該友人表示「我沒錢，只有一把改造手槍」，遂勉強將其收下供作抵債之用，至於毒品部分則稱係心情不好而朋友所提供。該案除依毒品、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦外，續追緝陳嫌之毒品及槍砲來源等。

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關鍵字：改槍,改造手槍

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