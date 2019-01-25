貿易總額達1.3兆美元　陸商務部：一帶一路成「全球最受歡迎產品」

▲大陸商務部發表「一帶一路」5周年成績，圖為一帶一路列車從深圳出發。（圖／翻攝自新華社）

記者馬叔安／綜合報導

2018年適逢「一帶一路」倡議提出5周年，大陸商務部表示，去年與「一帶一路」沿線國家的貨物貿易進出口總額達到了1.3萬億美元，同比增長16.3%，已成為「全球最受歡迎的全球公共產品」。大陸商務部表示，將與相關國家共同努力，不斷深化經貿合作，推動共建一帶一路向高質量發展。

《環球時報》指出，中國大陸企業對沿線國家非金融類直接投資達到156.4億美元，同期佔比達到13%，此外，去年中國大陸企業在沿線國家對外承包工程完成營業額893.3億美元。

大陸商務部新聞發言人高峰表示，一系列重大工程進展順利，其中包括馬爾地夫中馬友誼大橋通車、蒙內鐵路開通運營、瓜達爾港具備作業能力，還有斯里蘭卡的漢班托塔港二期工程主體完工，此外，中國大陸與喬治亞的自貿易協定正式生效，與模里西斯完成自貿協定談判，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判取得重大進展。

▲「一帶一路」國際合作高峰會。（圖／新華社）

報導強調，目前「一帶一路」已是目前前景最好的國際合作平台。據瞭解，博鰲亞洲論壇2019年年會將於今年3月底於海南博鰲舉行，年會期間將單獨設立「一帶一路」議題。4月份，第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇也將在中國大陸舉辦。