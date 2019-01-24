遊覽車墾丁輾過11歲單車男童手臂　「塞了300元」就肇逃

▲遊覽車輾男童後肇逃 。（圖／記者宋德威翻攝）

地方中心／綜合報導

屏東恆春鎮大光路24日14時56分發生一起肇逃案！一名年約11歲的男童騎腳踏車時，疑遭到遊覽車擦撞，結果手臂遭輾過，但司機竟然塞了300元後就逃逸。目前警方已循線找到遊覽車，正在進一步釐清案情。

恆春分局龍水派出所所長陳培育表示，當時是一輛遊覽車和男童騎乘的腳踏車發生擦撞，遊覽車在車禍發生後，私下跟孩子和解，因車上還有乘客就自行離開，員警接獲民眾報案後，就循線把駕駛帶返所。至於，受傷的男童被送醫後沒有生命危險，意識清楚，但左手骨折，目前已經在醫院治療中。

該名駕駛供稱，當時私下拿錢給男童和解，因車上有乘客，要趕著下個行程才離開現場，但仍是以肇事逃逸將他函送偵辦。

▲11歲單車男童當時騎乘的腳踏車 。（圖／記者宋德威翻攝）

恆春警方表示，員警到場未發現該肇事車輛，在場目視吳姓孩童（11歲）左手有明顯傷勢，立刻通知119救護車及吳姓孩童家屬到場，將孩子送到醫院，經調閱監視器追查該肇事遊覽車之車牌號碼，循線於白砂路段查獲何姓肇事駕駛，並將他通知到所製作筆錄，全案依肇事逃逸案偵辦。

恆春分局分局長楊龍祥表示駕駛車輛應隨時注意前方動態，於限速內行駛，駕駛人於肇事後應留在現場，維護交通安全，對被害人即時救護，以減少因延誤就醫致生無謂傷亡，並且呼籲民眾注意行車安全。

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▼ 警方調閱監視器循線找到肇逃遊覽車。（圖／記者宋德威翻攝）