劃圈割妻刺青、踹斷6歲童肋骨！狠夫囂張嗆：打你孩子剛好而已啦

▲謝妻時常遭丈夫拳腳相向，身上多處新舊傷痕。（圖／翻攝爆料公社）

社會中心／綜合報導

「正港家庭流氓！」台南一名女網友在臉書爆料公社PO文，怒控老家位在埔里的謝姓男子施暴，不但拿菸蒂燙妻，甚至還在三更半夜無預警將太太拉下床猛打，而謝妻與前夫生下的2個孩子也時常遭到痛揍，導致2個幼童身心受創、見人就怕。謝妻不甘折辱，憤而報警提告，但謝男得知後仍不悔改，還嗆聲「打你和孩子，剛好而已啦！」

原PO表示，謝男婚後仍在外四處交女友，還將老婆打到毀容，不但持刀刺胸、菸蒂燙身，還拿刀割頸、在妻子手腕的刺青割劃一圈，不只如此，謝男脾氣相當火爆，還曾拿工地砂輪機朝妻子臉部猛砸、拿玻璃芳香劑砸到太太小拇指變形，有時三更半夜還會沒來由地發飆，痛斥妻子「討客兄」，接著就是拉下床一陣猛打。

▲謝妻頸部留下長長一道刀傷。（圖／翻攝爆料公社）

除了謝妻遭到嚴重暴力威脅外，她與前夫生下的2歲女兒、6歲的兒子也遭謝男拳腳相信，小女童不只腿部留下數十個菸疤，還遭謝男猛踹頭部撞馬桶蓋，額頭當場濺血；而男童則是遭踹斷肋骨、鼻青臉腫，身上同樣也有多處菸疤，還被逼著每天出門買檳榔、早餐孝順謝男，「媽媽用身體擋住來保護孩子，卻被狠狠拿刀刺傷，2個孩子也被脫光趕出家門，導致2幼童身心受創，見人就怕。

▲2個孩子也時常遭謝男猛踹、拿菸蒂狂燙，6歲的兒子還被踢斷肋骨。（圖／翻攝爆料公社）

原PO還控訴，除了家暴妻小外，謝男在外交的女友也被威脅請假幫他做工，若是進度太慢還會被打得遍體鱗傷，「從內拖到外猛踹猛打猛踩頭，連同女友的侄子一同工程做工也被擊打胸腔和後腦，爬階梯直接踹下來倒地。逼女人洗澡拍裸照，逼女人性交錄影紀念，逼女人配合不正常的肢體動作，逼女人三更半夜起來聽他碎碎念！」

▲謝妻頭部、臉部、肩膀、膝蓋多處瘀傷、刀傷，足見謝男下手相當重。（圖／翻攝爆料公社）

原PO表示，事後忍無可忍終於報警提告，但謝男仍是囂張嗆聲、威脅，「打你跟小孩剛好而已啦！」氣得原PO怒斥「這社會病了！正港的家庭流氓！」網友也一面倒砲轟謝男，「這個比辣椒哥夠可惡」、「很多不法之事開始慢慢浮出檯面，政府再不重視啊」、「等著看他被群眾圍毆！」

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▲謝男挨告後還嗆聲「打你跟小孩剛好而已」。（圖／翻攝爆料公社）