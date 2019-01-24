影／屏東大武山登山客肋骨斷　直昇機吊掛後送台東馬偕

地方中心／屏東報導

台中市消防局23日上午11時接獲報案，台中某旅行社1團9人22日從台中出發前往屏東縣泰武鄉北大武山登山，下山途中於登山步道請求支援。台中市消防局獲報後，立即派遣搜救隊前往救援，當日下午即找到傷者。傷者經初步評估後，疑似肋骨斷裂，搜救隊以擔架協助搬運至檜谷山莊附近平台，申請直昇機支援吊掛至台東機場，並順利將傷者送往台東馬偕醫院就醫。

▲搜救隊順利找到傷者。（圖／屏東消防局提供）

台中某旅行社23日上午向台中市消防局報案，稱該團員1行9人於22日由台中出發欲前往屏東縣泰武鄉北大武山登山，並預計24日下山。下山時疑似不慎失足受傷，在登山步道7.4K處報案請求支援。台中市消防局獲報後，立即派遣第二大隊、特搜大隊及泰武分隊等，共計出動5車14人及義消6人前往救援。

搜救隊表示，同日下午4時，林務局駐守人員回報已接觸傷者，且將協助前往檜谷山莊。傷者傷勢經過初步評估無生命危險，但疑似肋骨斷裂無法自行行走，搜救隊遂以軟式擔架協助搬運至檜谷山莊附近平台，並向空勤總隊申請直昇機支援後送傷者，並於24日上午7時成功抵達台東機場，隨後由台東縣消防局後送至台東馬偕醫院就醫。

▲直昇機吊掛傷者前往台東機場救醫。（圖／屏東消防局提供）

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