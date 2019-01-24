影／洗腎跑車只為活著卻遇酒駕死劫　運將妻悲慟：什麼都沒說就走了

地方中心／台中報導

台中大里中興路23日晚間近11點發生嚴重連環車禍，當時一輛計程車與2輛廂型車先後發生擦撞，導致計程車駕駛與車內2名乘客傷重不治。三名死者家屬獲報後相當悲慟，更不滿肇事駕駛酒駕開車害命，計程車駕駛妻子更傷心表示，「怎麼什麼都沒講人就走了」。

▲台中酒駕釀3死車禍。（圖／東森新聞提供）

▲計程車司機妻子哀痛表示不能原諒酒駕駕駛。（圖／翻攝東森新聞）

警消23日深夜10時51分接獲民眾報案，指1輛廂型車、1輛休旅車和1輛計程車在大里區國光路一段、中興路一段發生嚴重車禍，立即派員趕往現場。據事故目擊者描述，白色廂型車駕駛高速從環中東路7段衝出，直撞當時準備從國光路進入大里橋的計程車，強大的撞擊力道導致計程車翻覆，造成計程車駕駛與車內2名乘客傷重不治。

車內另外兩名死者家屬透露，2人平常都會各自開車上班，當天因為談貿易工作，加上喝了點酒，安全起見選擇搭計程車，萬萬沒想到回家途中，卻遭酒後開車駕駛撞翻車奪命，親友們也相當哀慟。

計程車駕駛妻子悲痛表示，家境經濟狀況不好，為了補貼家用，先生會在晚餐後去跑計程車，凌晨1、2點多返家，先生雖然每周洗腎3次，但其餘身體狀況仍算相當健康，沒想到23日當晚照常外出工作，卻再也回不了家。她更氣憤的說，「酒駕太可惡了！無法原諒！」

警方初步調查，廂型車駕駛酒測值達1.39，目前仍在加護病房觀察中；計程車唯一倖存劉姓乘客內出血嚴重，緊急開刀後目前正在加護病房觀察中。詳細的事故原因須待賴姓駕駛好轉才能製作筆錄，釐清是否超速、闖紅燈，並已報請檢察官相驗。

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